Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники и многое другое

Помимо этого, во время акции в интернет-магазине оператора можно купить

популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями,

которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с

выгодой в 4 тыс. рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6,5 тыс. рублей от

розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям

автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.