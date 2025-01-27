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Posted 27 января, 15:36

Published 27 января, 15:36

Modified 27 января, 15:37

Updated 27 января, 15:37

Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники и многое другое

27 января 2025, 15:36
Сюжет
Новости телекома
Акция дает возможность не только обзавестись новым смартфоном, но и другими актуальными гаджетами по привлекательным ценам.

В интернет-магазине билайна стартовал Киберпонедельник. В рамках акции до 31
января 2025 года можно приобрести различные товары со скидками до 35%.
Например, смартфоны бренда Infinix, наушники и часы от Samsung или умные колонки
Яндекса.

Помимо этого, во время акции в интернет-магазине оператора можно купить
популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями,
которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с
выгодой в 4 тыс. рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6,5 тыс. рублей от
розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям
автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.

Фото: ПАО «ВымпелКом»

Киберпонедельник в билайне — это возможность не только обзавестись новеньким смартфоном, но и другими актуальными гаджетами по привлекательным ценам.

Переходите на страницу акции в интернет-магазине билайна и делайте покупки выгодными.

Реклама ПАО «ВымпелКом». erid: 2VSb5z8ayXW
Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

#Новости компаний#Новости телекома
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