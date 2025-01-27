«Кто поможет? Путин? Бастрыкин?» Всё сгорело, потому что у пожарных не было воды

Из главного управления МЧС РФ по Пермскому краю в адрес редакции Properm.ru направлен ответ на запрос. По данным МЧС, на момент возникновения пожара и в ходе его тушения в водопроводной сети и ближайших пожарных гидрантах от места пожара отсутствовала вода. Пруд, расположенный рядом со сгоревшим домом, не является пожарным водоемом, так как к нему отсутствует подъезд и не оборудовано место для

забора воды пожарными автомобилями. Воду возили из работающего гидранта — за 1,2 км от места пожара — и съездили туда не менее 10 раз.

На тушение пожара отправились даже те, кто был не на дежурстве, именно они надевали боевую одежду и снаряжение непосредственно на месте пожара. Всего для ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники и 28 человек. За 2024 год в районе выезда 62 пожарно-спасательной части

произошло 58 пожаров, при тушении которых спасен 21 человек