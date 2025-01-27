«Кто поможет? Путин? Бастрыкин?» Всё сгорело, потому что у пожарных не было воды

Posted 27 января, 07:24
Published 27 января, 07:24
Modified 27 января, 07:41
Updated 27 января, 07:41
Днем 15 октября 2024 года Кашаповы были на втором этаже, когда глава семейства заметил дым. «Я подумал, что соседи мусор жгут, — ну, жгут и жгут, осень же, — рассказывает Александр. — Но когда увидел столб дыма второй раз, понял, что это у нас».
Александр крикнул жене вызывать пожарных, сам побежал в ограду, откуда шел дым. Огнетушитель стоял в гараже, но из-за дыма он не смог к нему пройти, набрал воду из-под крана, вылил два ведра, и насос отключился — сработала электрозащита, света не стало. Александр не смог найти дверь, которую хотел открыть пожарным, чтобы они, приехав, просто залили туда воды. Заблудился в дыму, на спину ему капнул расплавленный пластик, чуть не потеряв сознание, он выбрался в огород, не чувствовал боль от ожога, мысли судорожно бились…
«Первая мысль была — оббежать вокруг дома, выломать подъемные сектора на воротах гаража, вывести машину. Но я себя сразу остановил: ведь если это сделаю, то сразу подам большой поток воздуха, чем только усилю возгорание, — вспоминает Александр. — И я, наоборот, закрыл за собой дверь. Плотно везде закрыл двери, чтобы огонь был внутри, чтобы не перекинулся на дом. И после этого я спокойно зашёл домой, в доме никакого задымления не было. Вообще».
Пожарные приехали быстро, через 6 минут. Когда они приехали, дом еще не горел.
Когда приехали пожарные, дом еще не горел. Что-то горело и дымило только в ограде, двери которой хозяин плотно закрыл, не давая кислороду туда просочиться и способствовать распространению огня.
Некоторое время ушло у пожарных на развертывание рукавов и на переодевание (по словам очевидцев, некоторые сотрудники были не в пожарной форме, переодевались на месте). Они приступили к тушению и параллельно пробовали подсоединиться к гидранту на трубе центрального водопровода. Один гидрант они не нашли, так как он был закопан в грунт после грейдирования дороги. Второй гидрант, найденный на соседних улицах, сломали при попытке подсоединиться. Стали искать другое место для подключения, нашли еще один гидрант, попробовали… сломали и его!..
На поиск гидрантов, на эти попытки подключения ушло время (пожарные не знали точно, где находятся гидранты). Истратили воду у соседей (бассейны, баки, огородная вода), истратили воду, которая была у пожарных с собой. По словам Александра и очевидцев, напор воды был очень слабый. «Этой воды в машинах, — говорит Александр, — сейчас-то я знаю, хватает максимум на 6 минут при слабом напоре воды! А напор был очень слабый».
Пожарные заявили, что воды в системе нет — в трубе нет воды! Александр не уверен, что это правда. Но было принято решение привезти воду из другого района города, за 1,5 км от дома Кашаповых. Пожарные уехали. Кашаповы стояли и смотрели, как огонь, перекинувшись из ограды на дом, начинает пожирать всё, что нажито. И смотрели на это два с половиной часа.
Огнем полностью уничтожены дом, надворные постройки, документы, все личные вещи, автомобиль. Предварительная сумма ущерба — более 30 млн рублей.
Рядом с домом Кашаповых есть специальный противопожарный водоем, но им почему-то огнеборцы не воспользовались. Привозили воду с другого конца города — поливали в течение 6 минут — и снова уезжали туда за водой.
Видео без слез смотреть невозможно. На видео хозяйка горящего дома говорит, что «пять раз дом горит», — имеется в виду, что пожарные приезжали и уезжали 5 раз! То есть 5 раз они приезжали, поливали привезенной водой дом и уезжали снова в ее поисках. На другом отрезке видео дом горит, а пожарных нет никого, на третьем — они просто ходят вокруг, не могут ничего сделать.
Александр Кашапов уверен, что воду из открытого источника можно было взять. Для этого, как ему рассказали специалисты, нужен гидроэлеватор, которого у кудымкарских пожарных, видимо, не было. Или они им почему-то не воспользовались. В ответах руководителей МЧС говорится, что на подъезде к противопожарному водоему должно быть обеспечено твердое покрытие, должно быть место для разворота автомобиля. Но это не так, нет в деревнях никакого твердого покрытия у противопожарных водоемов. А места для разворота у пруда в Заболотной предостаточно, это подтверждают водители большегрузных автомобилей.
«Они потеряли столько времени! — возмущен Александр Кашапов. — И после этого им ничего не оставалось, как наблюдать, как полыхает наш дом и спасать соседний дом, чтобы он не загорелся. У них не было никаких сложных условий, проверьте сводки погоды, ветра не было! Это, кстати, спасло соседей — то, что ветра не было, если бы был — не справились бы они и с задачей спасения соседних домов, не смогли бы остановить распространение огня. Что они могут без воды?»
Александр Кашапов уверен, что пожарные виноваты в том, что не знали, где гидранты, в том, что сломали их, в том, что не воспользовались открытым противопожарным водоемом. «Они безобразно выполняли свою работу! Вот что я считаю, — говорит он. — Потеряли очень много времени. Не было никакой слаженной и эффективной работы, не было беспрерывной подачи воды. Мало того, они покинули место пожара, проигнорировав пруд в 200 метрах от дома!»
В ответах погорельцам от МЧС говорится, что пожарные действовали в соответствие со своими правилами, водоем не стали использовать, так как он нерегламентированный, и к нему нет того самого бетонного основания-подъезда. Написали, что была мотопомпа, хотя никто из очевидцев (а собралась там вся Заболотная) этой мотопомпы не видел.
С пожара, который начался днем, Кашаповы ушли за полночь, когда осталось только пепелище, которое ещё продолжали тушить.
Прокуратура Кудымкарского округа подтвердила, что всё сгорело из-за того, что не было воды. Но виноваты, по данным прокуратуры, не пожарные, а местные власти, которые по закону должны обеспечить работоспособность пожарных гидрантов и их водоснабжение. Прокуратура внесла представление главе Кудымкарского муниципального округа.
В МЧС по Пермскому краю пришли к выводу, что пожарные действовали в соответствие со всеми их нормативами, правилами и требованиями.
Кашаповы и их соседи уверены: если нормативы и требования предусматривают, что огонь из закрытой ограды должен перекинуться на дом и уничтожить всё полностью, а за этим адским зрелищем будут наблюдать все, включая самих пожарных, то, наверное, надо менять такие нормативы и правила.
Жители Заболотной написали обращение первому заместителю министра территориальной безопасности Пермского края Альберту Марданову, а также ищут выход на федеральные СМИ. Жители Кудымкара собрали подписи (имеются в распоряжении редакции) под письмом, в котором обвиняют местные власти и пожарных в грубом нарушении противопожарных правил и халатном отношении к своим профессиональным обязанностям.
Жители считают, что минимум 3 тыс. человек микрорайона Заболотная не защищены от пожаров, ведь их имущество не смогут спасти, если пожарные покидают место происшествия в поисках воды. Люди просят провести тщательную проверку, вернуть в рабочее состояние пожарные гидранты, обновить таблички о местоположении гидрантов и дать пожарным карту с размещением этих гидрантов. Просят научить пожарных забирать воду из открытых водоемов.
Подписавшиеся под обращением жители считают, что отсутствие воды в гидрантах, в системе — не оправдание для пожарных, а серьезное упущение в их профессиональной деятельности.
«Как можно ехать на пожар неподготовленными? Полагаться на авось, на везение? Это нужно пресекать, с этим надо бороться», — говорится в письме.
Ответа из Министерства территориальной безопасности еще не было, но личная встреча Марданова с жителями была. Он пообещал разобраться.
Из главного управления МЧС РФ по Пермскому краю в адрес редакции Properm.ru направлен ответ на запрос. По данным МЧС, на момент возникновения пожара и в ходе его тушения в водопроводной сети и ближайших пожарных гидрантах от места пожара отсутствовала вода. Пруд, расположенный рядом со сгоревшим домом, не является пожарным водоемом, так как к нему отсутствует подъезд и не оборудовано место для
забора воды пожарными автомобилями. Воду возили из работающего гидранта — за 1,2 км от места пожара — и съездили туда не менее 10 раз.
На тушение пожара отправились даже те, кто был не на дежурстве, именно они надевали боевую одежду и снаряжение непосредственно на месте пожара. Всего для ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники и 28 человек. За 2024 год в районе выезда 62 пожарно-спасательной части
произошло 58 пожаров, при тушении которых спасен 21 человек
Александр Кашапов просил передать слова благодарности тем, кто остался неравнодушен к их горю, помог деньгами, вещами. «Вся одежда на мне не моя — люди помогли и помогают», — рассказал он.
Сейчас, анализируя произошедшее, восстанавливая шаг за шагом всю картину, он всё больше убеждается, что сам мог бы потушить огонь в ограде, будь у него силы, вода и огнетушитель. Ведь изначально площадь пожара была не больше 30 кв. м. А сейчас в отчетах красуется цифра 230 (дом плюс все постройки). Он уверен, что неэффективные действия пожарных и руководства местного МЧС, «которые не умеют организовывать работу по тушению пожара в жилом секторе», сделали его бомжом.
«Я готов идти к кому угодно. Кто поможет? Путин? Бастрыкин? В наше время все молчат, никто не хочет связываться с МЧС, следователями, я же пойду до конца. Я всё потерял, я бомж, которому терять нечего и нечего бояться. Из-за бездарности и непрофессионализма МЧС я в один момент лишился всего, на что 36 лет жизни потратил. И если всё это так безнаказанно оставить, не исключено, что подобные ситуации и в будущем произойдут», — говорит он.
Помощи от Минтруда и соцразвития, от местной власти он тоже не получил. Ответили, что свободной жилплощади маневренного фонда нет.
Александр с женой сейчас живут у дочери: занимаются восстановлением документов, ищут справедливости, требуют — уже не столько для себя, сколько для других — чтобы противопожарная защищенность была обеспечена. А не как сейчас…