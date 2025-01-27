Молодежь «ПМУ» провела более 40 мероприятий в 2024 году

Ежегодное собрание молодежи — важная точка для построения дальнейшего вектора развития. Мы обсудили итоги прошедшего 2024 года и планы на 2025 год. С 24 января по 6 февраля идет прием заявок на вступление в Совет молодежи «ПМУ». В него будут входить самые активные, вовлеченные и ответственные сотрудники предприятия в возрасте до 35 лет включительно.