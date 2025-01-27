Молодежь «ПМУ» провела более 40 мероприятий в 2024 году

Posted 27 января, 09:24
Published 27 января, 09:24
Modified 27 января, 09:25
Updated 27 января, 09:25
В 2024 году активисты совета молодежи организовали и приняли участие в 41 мероприятии. Часть из них — это культурно-массовые события. Например, квиз, тимбилдинг для новых работников, картинг и сплав.
Еще одно важное направление работы — проведение профориентационных и спортивных мероприятий в подшефных учебных заведениях: школе № 132, Краевом индустриальном техникуме и Пермском химико-технологическом техникуме. Кроме того, молодежь была задействована в укреплении бренда работодателя на выставке «Образование и карьера» и мероприятиях Пермского государственного аграрно-технологического университета.
Волонтерство также является неотъемлемой частью молодежной политики филиала «ПМУ». В рамках этого направления активисты помогали приюту для животных и геронтологическому центру, очищали Черняевский лес от мусора, организовывали сбор развивающих игрушек для детей, которые проходят длительное лечение, проводили «февромарт» для Совета ветеранов предприятия.
Галина Крапивина, специалист отдела социального развития, лидер совета молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Ежегодное собрание молодежи — важная точка для построения дальнейшего вектора развития. Мы обсудили итоги прошедшего 2024 года и планы на 2025 год. С 24 января по 6 февраля идет прием заявок на вступление в Совет молодежи «ПМУ». В него будут входить самые активные, вовлеченные и ответственные сотрудники предприятия в возрасте до 35 лет включительно.
В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ работают около 300 молодых сотрудников. Деятельность совета молодежи направлена на их адаптацию, организацию обучения и развития, открытие новых возможностей для самореализации.
С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.