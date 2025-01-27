Музей «Уралкалия» попал в рейтинг лучших в России

В Березниках и Соликамске нам удалось создать современное многофункциональное музейное пространство, которое объединяет историю, образование и инновации. Наши музеи стали не только местом для сохранения наследия, но и площадкой для обучения, обмена опытом и знакомства с деятельностью компании. Мы рады, что наша работа получает признание на таком высоком уровне и благодарим организаторов конкурса за оценку нашего вклада в развитие корпоративной культуры.