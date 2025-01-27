properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 05:24

Published 27 января, 05:24

Modified 27 января, 05:24

Updated 27 января, 05:24

Музей «Уралкалия» попал в рейтинг лучших в России

Музей «Уралкалия» попал в рейтинг лучших в России

27 января 2025, 05:24
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий».
В рейтинге Национальной премии «Корпоративный музей» участвовали более 200 музеев. Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» занял среди учреждений страны 8-е место.

Критериями оценки стали три показателя: участие в профессиональных конкурсах, наличие побед в этих конкурсах и уровень информационной активности музея. Итоги составлены на основе анализа деятельности музеев за 2018–2024 годы.

Музейно-выставочный центр «Уралкалия» не только сохраняет историю компании и Верхнекамского месторождения солей, но и выполняет важные образовательные, культурные и коммуникативные функции.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

В Березниках и Соликамске нам удалось создать современное многофункциональное музейное пространство, которое объединяет историю, образование и инновации. Наши музеи стали не только местом для сохранения наследия, но и площадкой для обучения, обмена опытом и знакомства с деятельностью компании. Мы рады, что наша работа получает признание на таком высоком уровне и благодарим организаторов конкурса за оценку нашего вклада в развитие корпоративной культуры.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика