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Posted 27 января, 10:42

Published 27 января, 10:42

Modified 27 января, 10:44

Updated 27 января, 10:44

В Прикамье опять выросло еженедельное число зараженных ОРВИ и гриппом

ОРВИ и грипп продолжают бить по здоровью жителей Пермского края

27 января 2025, 10:42
Фото: ideogram.ai.

В Прикамье опять выросло еженедельное число зараженных ОРВИ и гриппом

Число заболевших в регионе с каждой неделей увеличивается.

Еженедельное число зараженных ОРВИ и гриппом в Пермском крае растет третью неделю подряд. В период с 20 по 26 января в регионе к врачам обратилось 12 тыс. 687 таких пациентов, неделей ранее было менее 10,8 тыс. жителей региона. Эпидемический порог при этом не превышен.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В единичных случаях у пермяков диагностируют грипп.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщают, что для снижения рисков заражения простудными заболеваниями нужно тщательно мыть руки, не переохлаждаться и регулярно проветривать помещение. Кроме того, следует избегать общения с людьми, имеющими признаки простуды, и не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

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#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви#Болезнь
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