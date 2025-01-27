ОРВИ и грипп продолжают бить по здоровью жителей Пермского края

Posted 27 января, 10:42
Published 27 января, 10:42
Modified 27 января, 10:44
Updated 27 января, 10:44
Еженедельное число зараженных ОРВИ и гриппом в Пермском крае растет третью неделю подряд. В период с 20 по 26 января в регионе к врачам обратилось 12 тыс. 687 таких пациентов, неделей ранее было менее 10,8 тыс. жителей региона. Эпидемический порог при этом не превышен.
Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В единичных случаях у пермяков диагностируют грипп.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщают, что для снижения рисков заражения простудными заболеваниями нужно тщательно мыть руки, не переохлаждаться и регулярно проветривать помещение. Кроме того, следует избегать общения с людьми, имеющими признаки простуды, и не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.