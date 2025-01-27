ОРВИ и грипп продолжают бить по здоровью жителей Пермского края

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщают, что для снижения рисков заражения простудными заболеваниями нужно тщательно мыть руки, не переохлаждаться и регулярно проветривать помещение. Кроме того, следует избегать общения с людьми, имеющими признаки простуды, и не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.