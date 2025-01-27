Партия «Новые люди» создала в Новосибирске площадку для начинающих исполнителей

«Облик города — это не только уникальная архитектура или современные музеи и театры. Есть ещё уличная культура, которая долгое время развивалась сама по себе. Молодые таланты не всегда знают, как заявить о себе. Но при этом они настоящие профессионалы, чьё творчество точно будет востребовано, сделает Новосибирск более ярким и интересным городом. Мы создали „Голос города“, чтобы отыскать таких артистов и создать сообщество, которое поможет им развиваться и радовать новосибирцев», — рассказывает депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.