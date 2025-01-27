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Posted 27 января, 07:16

Published 27 января, 07:16

Modified 27 января, 08:11

Updated 27 января, 08:11

Партия «Новые люди» создала в Новосибирске площадку для начинающих исполнителей

Партия «Новые люди» создала в Новосибирске площадку для начинающих исполнителей

27 января 2025, 07:16
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
В Новосибирске прошёл очередной концерт в рамках проекта «Голос города», который инициировала партия «Новые люди». Его участниками стали более семидесяти жителей Новосибирска. В музыкальном пространстве «Крыша» для них выступили музыканты, которые исполнили авторские песни и кавер-версии хитов.

Одни исполнители уже давно радуют новосибирцев своим творчеством, для других это выступление стало дебютным.

«Наш проект помогает собрать сообщество уличных артистов. Не только музыкантов и певцов, но также танцоров, чтецов, стендаперов и многих-многих других. Летом для них организуют открытые площадки в самых популярных местах отдыха новосибирцев. Например, в сентябре мы проводили большой концерт на набережной. Весной вернёмся к такому формату, а зимой решили сделать акцент на акустических квартирниках. Ждём на них всех, кто хочет выступить или насладиться музыкой», — говорит руководитель проекта «Голос города» в Новосибирской области Агния Савиных.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Идея проекта «Голоса города» родилась несколько лет назад в Томске. Теперь площадки, на которых могут выступить начинающие исполнители, появились в десятках городов России, в том числе Новосибирске.

«Облик города — это не только уникальная архитектура или современные музеи и театры. Есть ещё уличная культура, которая долгое время развивалась сама по себе. Молодые таланты не всегда знают, как заявить о себе. Но при этом они настоящие профессионалы, чьё творчество точно будет востребовано, сделает Новосибирск более ярким и интересным городом. Мы создали „Голос города“, чтобы отыскать таких артистов и создать сообщество, которое поможет им развиваться и радовать новосибирцев», — рассказывает депутат заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Узнать больше о проекте, о местах и времени будущих концертов, а также записаться на вступление можно на страничке «Голоса города»: vk.com/voice_of_town_54

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