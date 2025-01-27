Пассажиров рейса «Пермь — Наманган» почти 2,5 часа не выпускали из самолета

Posted 27 января, 03:37
Published 27 января, 03:37
Modified 27 января, 03:39
Updated 27 января, 03:39
В аэропорту Перми в минувшее воскресенье, 26 января, задержали рейс до Намангана (Узбекистан). При этом людей не выпускали из самолета, дети на борту начали плакать, сообщил один из пассажиров изданию 59.ru.
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways должен был вылететь в 15:00. После посадки пассажиров не повезли обратно в аэропорт. Представители авиаперевозчика сообщили, что со стороны аэропорта возникли миграционные проблемы, что привело к задержке вылета.
По данным источника СМИ, пассажирам пришлось ждать вылета из-за долгого оформления документов по депортации. В пресс-службе аэропорта Большое Савино пояснили журналистам, что самолет вылетел в 17:20 по Перми — путешественники провели в самолете 2 часа 20 минут. О причинах задержки пообещали сообщить позже.