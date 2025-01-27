Пермь встала в 8-балльных пробках

В Перми сегодня утром, 27 января, зафиксированы пробки в 8 баллов. Особенно осложнена ситуация на шоссе Космонавтов, ул. Мильчакова, Советской Армии, Баумана, Ленина, Попова и части Комсомольского проспекта, следует из сервиса Яндекс. Пробки. Кроме того, пользователи отметили на онлайн-карте два ДТП, случившихся в последние два часа на перекрестке Ленина — Попова и на шоссе Космонавтов.