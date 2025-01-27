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Posted 27 января, 04:00

Published 27 января, 04:00

Modified 27 января, 04:03

Updated 27 января, 04:03

Пробки в 8 баллов зафиксированы утром 27 января в Перми

Пермь встала в 8-балльных пробках

27 января 2025, 04:00
Фото: properm.ru.

Пробки в 8 баллов зафиксированы утром 27 января в Перми

Сюжет
Пермская езда
Ситуация осложняется также двумя ДТП, сообщают пользователи.

В Перми сегодня утром, 27 января, зафиксированы пробки в 8 баллов. Особенно осложнена ситуация на шоссе Космонавтов, ул. Мильчакова, Советской Армии, Баумана, Ленина, Попова и части Комсомольского проспекта, следует из сервиса Яндекс. Пробки. Кроме того, пользователи отметили на онлайн-карте два ДТП, случившихся в последние два часа на перекрестке Ленина — Попова и на шоссе Космонавтов.

Фото: Яндекс.Пробки

Ежедневные пробки в 8 и 9 баллов по будням в промежутке с 08:00 до 09:00 и по вечерам, с 18:00 до 19:00 уже почти не удивляют пермяков. Зачастую они возникают из-за дорожных работ или снегопада.

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#Авто#Пермская езда#Дтп#Пермь#Пермские дороги#Пробки
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