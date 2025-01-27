Пермяк Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

В декабре прошлого года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России клип рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список иностранных агентов) и пермяка Dj Smash на песню «Новая волна» (18+). Видеоклип вышел еще в 2021 году, но внимание прокуратуры привлек сравнительно недавно.