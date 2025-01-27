properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 05:37

Published 27 января, 05:37

Modified 27 января, 05:39

Updated 27 января, 05:39

Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Пермяк Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

27 января 2025, 05:37
Фото: личная страница Андрея Ширмана в соцсетях.

Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Сюжет
DJ Smash
Ранее музыканту отказали в Роспатенте.

Суд по интеллектуальным правам отказался регистрировать товарный знак по заявлению Андрея Ширмана (также известен как Dj Smash). Музыкант пытался оспорить решение Роспатента, сообщает «Ъ-Прикамье». Из материалов дела следует, что Ширман хотел зарегистрировать некий неназванный товарный знак, однако его заявка была оставлена без удовлетворения.

В декабре прошлого года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России клип рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список иностранных агентов) и пермяка Dj Smash на песню «Новая волна» (18+). Видеоклип вышел еще в 2021 году, но внимание прокуратуры привлек сравнительно недавно.

Читайте также:
Пермяк купил телевизор за 140 тысяч рублей и отсудил за него в 2 раза большеПрокуратура Чайковского указала региональному мусорному оператору на плохую работуDj Smash из Перми станет преподавателем в Московском университете
#Суд#Пермь#DJ Smash#Товарный знак#Музыка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика