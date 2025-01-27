Пермяк Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Posted 27 января, 05:37
Published 27 января, 05:37
Modified 27 января, 05:39
Updated 27 января, 05:39
Суд по интеллектуальным правам отказался регистрировать товарный знак по заявлению Андрея Ширмана (также известен как Dj Smash). Музыкант пытался оспорить решение Роспатента, сообщает «Ъ-Прикамье». Из материалов дела следует, что Ширман хотел зарегистрировать некий неназванный товарный знак, однако его заявка была оставлена без удовлетворения.
В декабре прошлого года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России клип рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список иностранных агентов) и пермяка Dj Smash на песню «Новая волна» (18+). Видеоклип вышел еще в 2021 году, но внимание прокуратуры привлек сравнительно недавно.