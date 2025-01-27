Пермяк купил телевизор за 140 тысяч рублей и отсудил за него в 2 раза больше

Posted 27 января, 04:55
Published 27 января, 04:55
Modified 27 января, 04:57
Updated 27 января, 04:57
Пермяк отсудил солидную неустойку за некачественный телевизор. В феврале прошлого года он дистанционно купил в магазине «Ситилинк» телевизор Samsung стоимостью 139 тыс. 990 рублей. Мужчина получил товар в пункте выдачи заказов и заметил, что транспортировочная коробка, в которую тот упакован, была повреждена. Тогда покупатель сделал фото коробки. Так как в пункте выдачи не было возможности осмотреть телевизор, он забрал не распакованный товар домой.
Дома пермяк распаковывал телевизор — при удалении транспортировочной пленки выпал кусок пластика. При осмотре телевизора он увидел, что с торца телевизора повреждена его защелка. Когда мужчина включил прибор, то увидел, что на экране имеется сетка подсветки матрицы. Пермяк сдал товар в пункт гарантийного обслуживания и отказался от ремонта телевизора, пояснив, что в течение гарантийного срока обнаружил недостатки в товаре. Однако ООО «Ситилинк» отказалось удовлетворять претензии покупателя. Компания указала, что не несет ответственности за недостатки товара, возникшие после передачи товара потребителю из-за нарушения покупателем правил использования, хранения или перевозки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
В акте проверки качества «Ситилинк» указал, что товар исправен, место скола пластика не совпадает с местом повреждения коробки, а находящийся внутри пенопласт не поврежден. Помимо этого, при просмотре телевизора с рекомендуемого расстояния сетка подсветки не видна.
После этого пермяк обратился в суд. Во время разбирательства установлено, что компания передала потребителю товар ненадлежащего качества. Суд не выявил обстоятельств, говорящих, что дефекты на задней крышке телевизора могли возникнуть после того, как товар попал к покупателю. На основе ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» суд признал требования пермяка обоснованными. В итоге в пользу мужчины с компании «Ситилинк» взысканы:
Решение Индустриального районного суда вступило в законную силу.