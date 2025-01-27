Пермяк купил телевизор за 140 тысяч рублей и отсудил за него в 2 раза больше

Дома пермяк распаковывал телевизор — при удалении транспортировочной пленки выпал кусок пластика. При осмотре телевизора он увидел, что с торца телевизора повреждена его защелка. Когда мужчина включил прибор, то увидел, что на экране имеется сетка подсветки матрицы. Пермяк сдал товар в пункт гарантийного обслуживания и отказался от ремонта телевизора, пояснив, что в течение гарантийного срока обнаружил недостатки в товаре. Однако ООО «Ситилинк» отказалось удовлетворять претензии покупателя. Компания указала, что не несет ответственности за недостатки товара, возникшие после передачи товара потребителю из-за нарушения покупателем правил использования, хранения или перевозки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.