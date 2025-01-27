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Posted 27 января, 04:55

Published 27 января, 04:55

Modified 27 января, 04:57

Updated 27 января, 04:57

Пермяк отсудил у «Ситилинка» почти 300 тыс. рублей за бракованный телевизор

Пермяк купил телевизор за 140 тысяч рублей и отсудил за него в 2 раза больше

27 января 2025, 04:55
Фото: ideogram.ai.

Пермяк отсудил у «Ситилинка» почти 300 тыс. рублей за бракованный телевизор

Решение суда уже вступило в силу — компания обязана выплатить указанную сумму.

Пермяк отсудил солидную неустойку за некачественный телевизор. В феврале прошлого года он дистанционно купил в магазине «Ситилинк» телевизор Samsung стоимостью 139 тыс. 990 рублей. Мужчина получил товар в пункте выдачи заказов и заметил, что транспортировочная коробка, в которую тот упакован, была повреждена. Тогда покупатель сделал фото коробки. Так как в пункте выдачи не было возможности осмотреть телевизор, он забрал не распакованный товар домой.

Дома пермяк распаковывал телевизор — при удалении транспортировочной пленки выпал кусок пластика. При осмотре телевизора он увидел, что с торца телевизора повреждена его защелка. Когда мужчина включил прибор, то увидел, что на экране имеется сетка подсветки матрицы. Пермяк сдал товар в пункт гарантийного обслуживания и отказался от ремонта телевизора, пояснив, что в течение гарантийного срока обнаружил недостатки в товаре. Однако ООО «Ситилинк» отказалось удовлетворять претензии покупателя. Компания указала, что не несет ответственности за недостатки товара, возникшие после передачи товара потребителю из-за нарушения покупателем правил использования, хранения или перевозки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

В акте проверки качества «Ситилинк» указал, что товар исправен, место скола пластика не совпадает с местом повреждения коробки, а находящийся внутри пенопласт не поврежден. Помимо этого, при просмотре телевизора с рекомендуемого расстояния сетка подсветки не видна.

После этого пермяк обратился в суд. Во время разбирательства установлено, что компания передала потребителю товар ненадлежащего качества. Суд не выявил обстоятельств, говорящих, что дефекты на задней крышке телевизора могли возникнуть после того, как товар попал к покупателю. На основе ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» суд признал требования пермяка обоснованными. В итоге в пользу мужчины с компании «Ситилинк» взысканы:

  • стоимость товара — 139,9 тыс. рублей,
  • неустойка — 100 тыс. рублей,
  • компенсация морального вреда — 10 тыс. рублей,
  • штраф — 40 тыс. рублей.

Решение Индустриального районного суда вступило в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Права потребителей
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