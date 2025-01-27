По франшизе «Пятёрочки» за год открылось более 170 магазинов

Франчайзинговая сеть «Пятёрочки» активно расширяется — в нее привлекают новых предпринимателей. В частности, с 2024 года сеть сотрудничает с 79 новыми партнерами, уже успевшими открыть свои первые магазины либо находящимися на этапе открытия. На данный момент в перечне партнеров сети насчитывается 174 предпринимателя из разных регионов России. На каждого партнера в среднем приходится пять франчайзинговых точек, при этом 52% франчайзи управляют более чем двумя магазинами. Владельцами магазинов по большей части являются мужчины (94%).