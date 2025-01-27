По франшизе «Пятёрочки» за год открылось более 170 магазинов

Posted 27 января, 16:04
Published 27 января, 16:04
Modified 27 января, 16:06
Updated 27 января, 16:06
Бизнес по всей России демонстрирует повышенный интерес к франшизе бренда: за 2024 год компания получила более восьми тысяч заявок на открытие новых магазинов. Больше всего заявок поступило из Москвы, Подмосковья, Ленинградской области и Красноярского края. В прошлом году партнерами было открыто 172 магазина, таким образом, общее количество франчайзинговых точек «Пятёрочки» составило 487.
Первое место по количеству открытых магазинов заняло Подмосковье, на которое пришлось более трети всех новых франчайзинговых точек. Активное открытие магазинов продемонстрировали Ленинградская (21), Волгоградская (13), Владимирская (10) и Калужская (7) области. Важным событием стало вхождение сети в новый регион — Республику Саха (Якутия) в рамках мастер-франшизы. Кроме того, на Дальнем Востоке стартовала программа франчайзинга для привлечения бизнеса.
В конце минувшего года в Воркуте запустили уникальный проект по передаче всех магазинов сети региона стратегическому партнеру-франчайзи. Заключение сделки состоялось на индивидуальных условиях: хранением и логистикой товаров с помощью собственной инфраструктуры занимается франчайзи. Такое решение оказалось экономически оправданным для обеих сторон.
Франчайзинговая сеть «Пятёрочки» активно расширяется — в нее привлекают новых предпринимателей. В частности, с 2024 года сеть сотрудничает с 79 новыми партнерами, уже успевшими открыть свои первые магазины либо находящимися на этапе открытия. На данный момент в перечне партнеров сети насчитывается 174 предпринимателя из разных регионов России. На каждого партнера в среднем приходится пять франчайзинговых точек, при этом 52% франчайзи управляют более чем двумя магазинами. Владельцами магазинов по большей части являются мужчины (94%).
В целях на текущий год — открыть по франшизе более 400 магазинов сети.