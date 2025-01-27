Сети быстрого питания бьют тревогу из-за возвращения тренда на стройность

Такие изменения продаж обусловлены рядом причин, главной из которых является тренд на здоровое питание. Именно это модное веяние уверенно вытесняет тренд на бодипозитив, ставший вынужденным следствием принятия себя для тех, кто не может избавиться от избыточного веса, сообщает 56orb.ru