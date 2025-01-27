Сети быстрого питания бьют тревогу из-за возвращения тренда на стройность

Posted 27 января, 16:15
Published 27 января, 16:15
Modified 27 января, 16:15
Updated 27 января, 16:15
В частности, с апреля по июнь 2024 года посещаемость Burger King снизилась на 3,86 процента, Wendy’s — на 3,24 процента, а McDonald’s — на 2,5 процента. Об этом информирует «Лента.Ру».
Такие изменения продаж обусловлены рядом причин, главной из которых является тренд на здоровое питание. Именно это модное веяние уверенно вытесняет тренд на бодипозитив, ставший вынужденным следствием принятия себя для тех, кто не может избавиться от избыточного веса, сообщает 56orb.ru
Российские рестораторы сообщают, что гости стали чаще выбирать здоровую пищу, в том числе в ресторанах быстрого питания.
Для многих людей, страдающих от избыточного веса, положительные изменения наступили после появления «Оземпика» и его аналогов. Эта группа препаратов предназначена для диабетиков и пациентов с ожирением, которые не могут избавиться от лишних килограммов своими силами.
Известно, что в США избыточный вес отмечается у более чем 40% взрослого населения (согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний). Пациентам ежегодно выписываются миллионы рецептов на «модный» препарат.
В Российской Федерации препарат на основе семаглутида в прошлом году выпустила отечественная фармкомпания «Промомед». Лекарство, получившее название «Велгия», разработано для пациентов с нарушениями метаболизма — ожирением, избыточным весом, диабетом второго типа. Разумеется, как и любой препарат, «Велгию» следует принимать только по назначению врача.
В ходе терапии препаратами на основе семаглутида многие пациенты не только худеют, но и избавляются от таких вредных привычек, как сладкие перекусы и употребление фастфуда, а также от пристрастия к сигаретам и алкогольным напиткам.
Издание Bloomberg со ссылкой на исследования аналитиков подтверждает, что такие препараты действительно уменьшают тягу к сладкому, никотину и алкоголю. Этим обусловлено снижение объемов продаж у компаний — производителей подобной продукции, что подтверждается падением продаж в сетях фастфуда.
Тем не менее для большинства граждан здоровье становится важнее употребления быстрой, но неполезной еды.