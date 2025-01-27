Соликамская пенсионерка три года прожила в разваливающемся общежитии

Соликамская городская прокуратура провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы о нарушении жилищных прав. Оказалось, что предоставленные заявителю в связи с переселением из аварийного жилья комнаты в общежитии, и относящиеся к маневренному фонду, находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. Однако с 2022 года необходимые меры муниципалитетом не принимались.