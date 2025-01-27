Posted 27 января, 08:38
Published 27 января, 08:38
Modified 27 января, 08:39
Updated 27 января, 08:39
Соликамская пенсионерка три года прожила в разваливающемся общежитии. После вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права пожилой женщины, сообщают в ведомстве.
Соликамская городская прокуратура провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы о нарушении жилищных прав. Оказалось, что предоставленные заявителю в связи с переселением из аварийного жилья комнаты в общежитии, и относящиеся к маневренному фонду, находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. Однако с 2022 года необходимые меры муниципалитетом не принимались.
По данному факту главе администрации Соликамского городского округа Александру Русанову внесено представление, которое удовлетворено. Взамен указанного помещения в общежитии пожилой женщине для временного проживания предоставлена благоустроенная квартира.
На минувшей неделе глава СК России Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу о длительном непринятии мер к расселению многоквартирного дома в Кунгуре.