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Posted 27 января, 16:36

Published 27 января, 16:36

Modified 27 января, 16:38

Updated 27 января, 16:38

В Пермском крае зарплаты вахтовиков превысили 175 тыс. рублей

Стало известно, где в Пермском крае предлагают самые высокие зарплаты для вахтовиков

27 января 2025, 16:36
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае зарплаты вахтовиков превысили 175 тыс. рублей

В производстве промышленного оборудования и станков вахтовикам готовы платить более 175 тыс. рублей.

Стало известно, как выросли по итогам 2024 года средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом в Пермском крае. Их проанализировали эксперты «Авито Работы».

Эксперты определили средние значения зарплатных предложений на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Стоит отметить, что фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты (например, компании могут предлагать занятость на 15/30/45/60/90 дней).

Самые высокие зарплаты среди вахтовых вакансий работодатели предлагали соискателям в сфере производства промышленного оборудования и станков. Новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 175 тыс. 597 рублей (+9% за год).

В 2024 году средние зарплатные предложения в сфере тяжёлого машиностроения возросли на 10% за год и составили 174 тыс. 176 рублей. Сфера пищевой промышленности заняла третью строчку списка самых высокооплачиваемых сфер для вахтовиков в Пермском крае. Здесь соискателям в 2024 году предлагали в среднем 166 тыс. 462 рубля (+38% за год).

Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров.

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#Экономика#Зарплата#Зарплаты
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