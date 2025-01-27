Стало известно, где в Пермском крае предлагают самые высокие зарплаты для вахтовиков

Posted 27 января, 16:36
Published 27 января, 16:36
Modified 27 января, 16:38
Updated 27 января, 16:38
Стало известно, как выросли по итогам 2024 года средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом в Пермском крае. Их проанализировали эксперты «Авито Работы».
Эксперты определили средние значения зарплатных предложений на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Стоит отметить, что фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты (например, компании могут предлагать занятость на 15/30/45/60/90 дней).
Самые высокие зарплаты среди вахтовых вакансий работодатели предлагали соискателям в сфере производства промышленного оборудования и станков. Новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 175 тыс. 597 рублей (+9% за год).
В 2024 году средние зарплатные предложения в сфере тяжёлого машиностроения возросли на 10% за год и составили 174 тыс. 176 рублей. Сфера пищевой промышленности заняла третью строчку списка самых высокооплачиваемых сфер для вахтовиков в Пермском крае. Здесь соискателям в 2024 году предлагали в среднем 166 тыс. 462 рубля (+38% за год).
Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров.