Стало известно, где в Пермском крае предлагают самые высокие зарплаты для вахтовиков

В 2024 году средние зарплатные предложения в сфере тяжёлого машиностроения возросли на 10% за год и составили 174 тыс. 176 рублей. Сфера пищевой промышленности заняла третью строчку списка самых высокооплачиваемых сфер для вахтовиков в Пермском крае. Здесь соискателям в 2024 году предлагали в среднем 166 тыс. 462 рубля (+38% за год).