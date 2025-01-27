Теодор Курентзис вернулся в европейские театры

Posted 27 января, 07:38
Published 27 января, 07:38
Modified 27 января, 07:40
Updated 27 января, 07:40
20 января в Парижской опере начались премьерные показы «Кастора и Поллукса» Рамо в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Теодора Курентзиса. Они продлятся до 23 февраля, сообщает телеграм-канал «Театръ».
В основе «Кастора и Поллукса» — мифологический сюжет о возникновении созвездия Близнецов, история о братской любви и путешествии в мир мёртвых, завершившемся бессмертием. У оперы есть аллегорический пролог, в котором боги любви и мудрости (Минерва, Венера и Амур) торжествуют победу над богом войны Марсом, а разрушенное им восстанавливается. «В то время как опера прославляет братскую любовь, её пролог ставит принципиальный для режиссёра Питера Селларса вопрос: как можно прекратить войну и сопутствующие ей ненависть и обиду?», — говорится в анонсе.
Для Курентзиса, который был художественным руководителем Пермской оперы, «Кастор и Поллукс» — первая в зарубежном театре с 2022 года. Год назад Венский фестиваль отменил его концерт, где дирижер должен был исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена. Причина в том, что с Курентзисом, имеющим гражданство РФ, культ украинский дирижер Оксана Лынив.
Теодор Курентзис с 2011 по 2019 годы был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года по настоящее время он является худруком Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.