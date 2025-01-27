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Posted 27 января, 07:38

Published 27 января, 07:38

Modified 27 января, 07:40

Updated 27 января, 07:40

Бывший худрук Пермского оперного театра Теодор Курентзис поставил оперу в Париже

Теодор Курентзис вернулся в европейские театры

27 января 2025, 07:38
Фото: properm.ru.

Бывший худрук Пермского оперного театра Теодор Курентзис поставил оперу в Париже

Сюжет
Курентзис
Это первая работа дирижера в зарубежном театре с 2022 года.

20 января в Парижской опере начались премьерные показы «Кастора и Поллукса» Рамо в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Теодора Курентзиса. Они продлятся до 23 февраля, сообщает телеграм-канал «Театръ».

В основе «Кастора и Поллукса» — мифологический сюжет о возникновении созвездия Близнецов, история о братской любви и путешествии в мир мёртвых, завершившемся бессмертием. У оперы есть аллегорический пролог, в котором боги любви и мудрости (Минерва, Венера и Амур) торжествуют победу над богом войны Марсом, а разрушенное им восстанавливается. «В то время как опера прославляет братскую любовь, её пролог ставит принципиальный для режиссёра Питера Селларса вопрос: как можно прекратить войну и сопутствующие ей ненависть и обиду?», — говорится в анонсе.

Для Курентзиса, который был художественным руководителем Пермской оперы, «Кастор и Поллукс» — первая в зарубежном театре с 2022 года. Год назад Венский фестиваль отменил его концерт, где дирижер должен был исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена. Причина в том, что с Курентзисом, имеющим гражданство РФ, культ украинский дирижер Оксана Лынив.

Теодор Курентзис с 2011 по 2019 годы был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года по настоящее время он является худруком Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.

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#Курентзис#Культура#Теодор курентзис
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