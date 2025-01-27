Теодор Курентзис вернулся в европейские театры

В основе «Кастора и Поллукса» — мифологический сюжет о возникновении созвездия Близнецов, история о братской любви и путешествии в мир мёртвых, завершившемся бессмертием. У оперы есть аллегорический пролог, в котором боги любви и мудрости (Минерва, Венера и Амур) торжествуют победу над богом войны Марсом, а разрушенное им восстанавливается. «В то время как опера прославляет братскую любовь, её пролог ставит принципиальный для режиссёра Питера Селларса вопрос: как можно прекратить войну и сопутствующие ей ненависть и обиду?», — говорится в анонсе.