У ТЦ «Гудвин» стоят автомобили экстренных служб, а «Колизей Атриум» эвакуировали

Posted 27 января, 07:44
Published 27 января, 07:44
Modified 27 января, 07:47
Updated 27 января, 07:47
Сегодня днем, 27 января, пермяки заметили у торгового центра «Гудвин» (Уральская, 63, корпус 3) автомобили скорой помощи. Кроме того, на территории ТЦ закрыты ворота, обращает внимание читатель Properm.ru. «Приехала скорая помощь и экстренные службы, скорее всего, утечка газа, но не факт», — сообщает он.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что сообщений и обращений о каких-либо инцидентах не поступало. Других комментариев о случившемся пока нет.
Чуть позже, в 12:37, появилось сообщение об эвакуации торгового центра «Колизей Атриум». «По внутренним оповещателям здания сообщили об угрозе террористической опасности», — сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь». Properm.ru ожидает официальный комментарий от краевого министерства территориальной безопасности.