У ТЦ «Гудвин» стоят автомобили экстренных служб, а «Колизей Атриум» эвакуировали

Сегодня днем, 27 января, пермяки заметили у торгового центра «Гудвин» (Уральская, 63, корпус 3) автомобили скорой помощи. Кроме того, на территории ТЦ закрыты ворота, обращает внимание читатель Properm.ru. «Приехала скорая помощь и экстренные службы, скорее всего, утечка газа, но не факт», — сообщает он.