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Posted 27 января, 07:44

Published 27 января, 07:44

Modified 27 января, 07:47

Updated 27 января, 07:47

У ТЦ «Гудвин» заметили автомобили экстренных служб

У ТЦ «Гудвин» стоят автомобили экстренных служб, а «Колизей Атриум» эвакуировали

27 января 2025, 07:44
Фото: предоставлено читателем Properm.ru.

У ТЦ «Гудвин» заметили автомобили экстренных служб

Сюжет
Эвакуация
Подробности пока уточняются.

Сегодня днем, 27 января, пермяки заметили у торгового центра «Гудвин» (Уральская, 63, корпус 3) автомобили скорой помощи. Кроме того, на территории ТЦ закрыты ворота, обращает внимание читатель Properm.ru. «Приехала скорая помощь и экстренные службы, скорее всего, утечка газа, но не факт», — сообщает он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что сообщений и обращений о каких-либо инцидентах не поступало. Других комментариев о случившемся пока нет.

Чуть позже, в 12:37, появилось сообщение об эвакуации торгового центра «Колизей Атриум». «По внутренним оповещателям здания сообщили об угрозе террористической опасности», — сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь». Properm.ru ожидает официальный комментарий от краевого министерства территориальной безопасности.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь»
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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Эвакуация#Торговый центр#Скорая помощь#Мотовилихинский район
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