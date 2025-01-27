В 23 дома в Перми после коммунальной аварии вернулось отопление. Что еще с тремя?

Posted 27 января, 06:44
Published 27 января, 06:44
Modified 27 января, 06:46
Updated 27 января, 06:46
В 23 дома из 26 в Индустриальном районе Перми после коммунальной аварии вернулись отопление и горячая вода. Еще в три дома подача тепла будет восстановлена после обеда, сообщает пресс-служба ПАО «Т-плюс».
Ремонтные работы были завершены 27 января в 01:00. Сейчас подача горячей воды и отопления полностью восстановлена в 23 домах из 26. Оставшиеся три дома находятся на пониженных параметрах. Нормативная подача ресурса будет восстановлена в районе обеда.
26 января, в 16:50 из-за дефекта на теплотрассе по ул. Советской Армии, 33Б в Индустриальном районе произошло отключение теплоснабжения 26 многоквартирных домов и двух социальных объектов по ул. Советской Армии, 18, 20, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 36; ул. Семченко, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (МАОУ Лицей№4), 21, 23; ул. Кавалерийская, 18; ул. Танкистов, 58, 60, 62, 64, 66 (ДС №47), 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. 9-мая, 27.