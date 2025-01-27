В Березниках задержана наркокурьер с большой партией запретных веществ

Posted 27 января, 10:59
Published 27 января, 10:59
Modified 27 января, 11:01
Updated 27 января, 11:01
В суд передано дело курьера, фасовщика и закладчика наркотиков — 19-летней девушки из Березников. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствием направлено в суд многоэпизодное уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Березников 2005 года рождения.
В августе прошлого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Березниковскому городскому округу задержали 19-летнюю местную жительницу. При личном досмотре у нее был изъят наркотики в крупном размере. В ходе следствия установлено, что девушка длительное время пользовалась услугами интернет-магазина, через который приобретала для себя незаконный товар.
В июле минувшего года с ней на связь вышли неизвестные и предложили подработку. Сотруднице была отведена роль курьера, фасовщика и закладчика. В качестве зарплаты — стабильное денежное вознаграждение и возможность оставлять часть наркотических средств для личного потребления. С такими условиями фигурантка согласилась.
Обвиняемая поехала в Пермь, где в лесу, по указанию куратора, забрала оптовую партию веществ общей массой более 92 граммов. Вернувшись в Березники, расфасовала часть наркотика по дозам и приготовила к сбыту. Полицейские обнаружили подготовленные схроны и изъяли их содержимое. Благодаря оперативной работе сотрудников полиции запрещенное вещество не дошло до потребителей.
В дальнейшем по месту жительства злоумышленницы была изъята оставшаяся часть наркотика, которая также планировалась к сбыту. В период предварительного следствия фигурантка находилась под стражей.
Сейчас она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» и семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“) организованной группой в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Степень вины 19-летней обвиняемой и наказание определит суд.
В Березниковском округе обнаружены тайники с 11,8 килограммами мефедрона. Задержаны организаторы нарколаборатории, их создавшие.