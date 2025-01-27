В Березниках задержана наркокурьер с большой партией запретных веществ

В августе прошлого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Березниковскому городскому округу задержали 19-летнюю местную жительницу. При личном досмотре у нее был изъят наркотики в крупном размере. В ходе следствия установлено, что девушка длительное время пользовалась услугами интернет-магазина, через который приобретала для себя незаконный товар.