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Posted 27 января, 11:21

Published 27 января, 11:21

Modified 27 января, 11:23

Updated 27 января, 11:23

В Прикамье на рабочем месте 24 января скончалась 57-летняя работница водоканала

В Чернушке на рабочем месте скончалась 57-летняя работница водоканала

27 января 2025, 11:21
Фото: 1MI.

В Прикамье на рабочем месте 24 января скончалась 57-летняя работница водоканала

Причины смерти женщины устанавливает комиссия.

 

В минувшую пятницу, 24 января, в Чернушке, на рабочем месте скончалась 57-летняя сотрудница местного водоканала. Об этом сообщают в краевой Гострудинспекции.

Оператор Унитарного муниципального предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» обнаружена на рабочем месте — в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений, без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 57-летней работницы.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. Из медицинского учреждения запрошено заключение о причинах смерти. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, прохождением медосмотров.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства в отношении работодателя будут приняты меры административного характера», — отметил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

На рабочем месте в Перми 6 января скончался 67-летний охранник. Сейчас Гострудинспекция проверяет обстоятельства смерти работника.

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