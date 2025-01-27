В Чернушке на рабочем месте скончалась 57-летняя работница водоканала

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. Из медицинского учреждения запрошено заключение о причинах смерти. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, прохождением медосмотров.