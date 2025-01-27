В Чернушке на рабочем месте скончалась 57-летняя работница водоканала

Posted 27 января, 11:21
Published 27 января, 11:21
Modified 27 января, 11:23
Updated 27 января, 11:23
В минувшую пятницу, 24 января, в Чернушке, на рабочем месте скончалась 57-летняя сотрудница местного водоканала. Об этом сообщают в краевой Гострудинспекции.
Оператор Унитарного муниципального предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» обнаружена на рабочем месте — в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений, без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 57-летней работницы.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. Из медицинского учреждения запрошено заключение о причинах смерти. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, прохождением медосмотров.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства в отношении работодателя будут приняты меры административного характера», — отметил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.
На рабочем месте в Перми 6 января скончался 67-летний охранник. Сейчас Гострудинспекция проверяет обстоятельства смерти работника.