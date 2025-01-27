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Posted 27 января, 07:55

Published 27 января, 07:55

Modified 27 января, 07:57

Updated 27 января, 07:57

В одной из школ Перми взорвался рюкзак ученика. Что стало причиной?

В одной из школ Перми взорвался рюкзак ученика. Что стало причиной?

27 января 2025, 07:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Никто не пострадал.

В школе №116 в Перми у одного из учеников взорвался рюкзак. В соцсетях появилась информация, что причиной стала петарда, однако в мэрии опровергли эту информацию.

«Взорвалась петарда в рюкзаке у восьмиклассника. пожарная сигнализация не сработала», — сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». Как рассказали Properm.ru в департаменте образования администрации Перми, в рюкзаке ученика заискрилось портативное зарядное устройство. Были приняты все противопожарные меры, никто из учащихся не пострадал.

Дежурный администратор школы и классный руководитель сообщили о происходящем родителям ученика. Родители подтвердили, что приобрели ребенку новый аккумулятор для зарядного устройства, не убедивших в качестве товара.

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#Происшествия#Детский мир#Школа
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