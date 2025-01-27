В одной из школ Перми взорвался рюкзак ученика. Что стало причиной?

Posted 27 января, 07:55
Published 27 января, 07:55
Modified 27 января, 07:57
Updated 27 января, 07:57
В школе №116 в Перми у одного из учеников взорвался рюкзак. В соцсетях появилась информация, что причиной стала петарда, однако в мэрии опровергли эту информацию.
«Взорвалась петарда в рюкзаке у восьмиклассника. пожарная сигнализация не сработала», — сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». Как рассказали Properm.ru в департаменте образования администрации Перми, в рюкзаке ученика заискрилось портативное зарядное устройство. Были приняты все противопожарные меры, никто из учащихся не пострадал.
Дежурный администратор школы и классный руководитель сообщили о происходящем родителям ученика. Родители подтвердили, что приобрели ребенку новый аккумулятор для зарядного устройства, не убедивших в качестве товара.