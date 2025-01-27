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Posted 27 января, 13:11

Published 27 января, 13:11

Modified 27 января, 13:14

Updated 27 января, 13:14

В Перми из квартиры умершей хозяйки спасли 19 кошек

В Перми из квартиры умершей хозяйки спасли 19 кошек

27 января 2025, 13:11
Фото: приют «Счастливый хвост».
Остальных животных волонтеры не смогли найти из-за гор мусора.

Волонтеры приюта «Счастливый хвост» спасли 19 кошек из квартиры, хозяйка которой покончила с собой. Остальных животных не смогли найти из-за кучи мусора.

«К нам обратилась женщина и попросила помочь ее знакомой, назовем ее Татьяной Анатольевной. Она уже несколько раз переезжала из-за жалоб соседей. Дома царила антисанитария, бегали тараканы, с женщиной всегда жили десятки животных. В декабре у нас появилась возможность вывезти 9 кошек от Татьяны Анатольевны на стерилизацию. Выглядели они кошмарно: уши расчесаны, кости торчат. Женщина кормила их раз в день молоком и хлебом. Четверых кошек мы не стали отдавать. Одна была слепая, остальные — дистрофики. Они бы просто умерли дома. Двоих мы откормили, выдали, еще двоих определили на квартирную передержку», — рассказала руководитель приюта «Счастливый кот» Ия Эсаулова.

Недавно хозяйка квартиры покончила с собой. У нее остался только сын с диагнозом «шизофрения», заботиться о животных он не может. 27 января Ия Эсаулова забрала из квартиры 19 кошек из квартиры, но там остались еще. Сколько именно — не понятно, их не удалось найти из-за гор мусора. Сын умершей женщины обещал выбросить мусор, чтобы найти животных.

Половина кошек слепая или с большими проблемами с глазами. У одного кота сгнило ухо, его надо удалять.

Фото: приют "Счастливый хвост"
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#Пермь#Приют#Кошки
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