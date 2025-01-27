В Перми крупнейшая сеть офтальмологических клиник РФ отметила 11-летие

Posted 27 января, 05:02
Published 27 января, 05:02
Modified 27 января, 05:07
Updated 27 января, 05:07
Здесь можно получить профессиональную офтальмологическую помощь: от комплексной диагностики до высокоточной хирургии — лазерной коррекции зрения, хирургии катаракты, лечению глаукомы и болезней сетчатки.
С момента открытия в Перми эта клиника стала третьим филиалом сети 3Z. Инвестиции в высокоточное оборудование и новейшие технологии позволили привлечь не только пациентов, но и высококвалифицированных специалистов, многие из которых переехали в Пермь из других городов. Современная офтальмология, ориентированная на потребности пациента — именно такой базовый принцип заложен в философии бренда прогрессивной офтальмологии 3Z.
3Z стала пионером в Пермском крае и во внедрении современных методов лазерной коррекции зрения, первой в регионе предложив пациентам технологию Femto Super LASIK (Фемто Супер ЛАСИК), а в 2023 году клиника отметилась еще одним эксклюзивным нововведением — коррекцией зрения методом CLEAR (КЛЕАР).
Главный врач клиники 3Z в Перми Елена Шилос рассказала, что прошлый год стал очередным годом обновления оборудования. Клиника приобрела Corvis (Корвис) — новаторский инструмент для оценки свойств роговицы. Это позволяет точно определять состояние роговицы и прогнозировать результаты лазерной коррекции.
Сервис в 3Z полностью ориентирован на пациента. Это проявляется в создании доброжелательной атмосферы, честном общении с врачами и специальных программах для комфорта пациентов. «Единая диагностика», «Все включено», «Хирургия одного дня» — все эти услуги делают процесс восстановления зрения более удобным.
Для удобства приезжих пациентов существует бесплатный трансфер на хирургические процедуры и обратно из диагностических центров 3Z, расположенных в Березниках и Соликамске.
Благодаря офтальмохирургам 3Z, десятки тысяч жителей Пермского края смогли увидеть мир более четким и ярким. За 11 лет работы клиника провела 170 тысяч диагностик и 76 тысяч операций, из которых 33 тысячи были по удалению катаракты и 24 тысячи — по лазерной коррекции зрения.
Как отметила директор клиники 3Z в Перми Татьяна Сердюкова, наиболее убедительным показателем достижения успеха для их компании является стабильный рост числа пациентов. По ее словам, клиника располагает высокоточным и профессиональным оборудованием, позволяющим выполнять сложные микрохирургические вмешательства. Высокий стандарт обслуживания и ориентированность на потребности пациентов способствуют формированию устойчивого доверия к клинике, добавила Сердюкова.
3Z представляет собой федеральную сеть современных офтальмологических центров, в которую входит 5 хирургических клиник в Перми, Краснодаре, Москве, Ессентуках и Махачкале и 29 диагностических филиалов в 9 регионах России.
В 2024 году холдинг 3Z стал единственным акционером с 100%-ной долей в уставном капитале компании Latan, работающей в России с 1999 года и занимающейся производством интраокулярных линз. Теперь в 3Z не только лечат катаракту, но и сами производят искусственные хрусталики.
Клиника 3Z
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8 (342) 248 58 96
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