В Перми крупнейшая сеть офтальмологических клиник РФ отметила 11-летие

С момента открытия в Перми эта клиника стала третьим филиалом сети 3Z. Инвестиции в высокоточное оборудование и новейшие технологии позволили привлечь не только пациентов, но и высококвалифицированных специалистов, многие из которых переехали в Пермь из других городов. Современная офтальмология, ориентированная на потребности пациента — именно такой базовый принцип заложен в философии бренда прогрессивной офтальмологии 3Z.