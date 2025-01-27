В Перми определён лидер онлайн-продаж сим-карт

Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, — более восьми лет, а перенос номера не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%. За «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» высказались по 10% за каждого.