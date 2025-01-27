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Posted 27 января, 09:10

Published 27 января, 09:10

Modified 27 января, 09:10

Updated 27 января, 09:10

В Перми определён лидер онлайн-продаж сим-карт

В Перми определён лидер онлайн-продаж сим-карт

27 января 2025, 09:10
Фото: Изображение Midjourney.
В России растут услуги дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily выяснило, что за прошедший год их доля в общих продажах достигла 14% (ИАА TelecomDaily: удаленные продажи SIM-карт достигли 14%). При этом на вопрос — каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту, 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

Согласно исследованию, лидером по количеству удаленных подключений стал МТС (31% контрактов), на втором месте — МегаФон (27%), на третьем — Tele 2 (16%). Четвертый — «Билайн» (14%), пятый — «Т-Мобайл» (7%). Он лидирует среди виртуальных операторов — вся его работа построена на дистанционном обслуживании. У банковских операторов удаленные продажи — основной способ реализации SIM-карт. Это связано с наличием у банков собственной системы идентификации пользователей.

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту — в мессенджере Telegram. Такую услугу запустил МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, — более восьми лет, а перенос номера не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%. За «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» высказались по 10% за каждого.

Автор: Юрий Серебров

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