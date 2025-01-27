В Перми повторно эвакуировали ТЦ «Колизей Атриум»

Posted 27 января, 14:57
Published 27 января, 14:57
Modified 27 января, 14:59
Updated 27 января, 14:59
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает о том, что 27 января на электронный адрес ТЦ «Колизей Атриум» поступило повторное анонимное сообщение с угрозой о минировании здания.
Руководством объекта торговли предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
Сегодня, 27 января, на адреса электронной почты объектов торговли и образовательных учреждений уже поступили анонимные сообщения о минировании. Руководители учреждений эвакуировали людей, выяснилось, что угроз для жизни и здоровья населения нет.
Утром стало известно, что в Перми эвакуировали людей из торгового центра «Колизей Атриум», школы №146 и торгового центра «Гудвин».