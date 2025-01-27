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Posted 27 января, 14:57

Published 27 января, 14:57

Modified 27 января, 14:59

Updated 27 января, 14:59

Вечером в Перми повторно эвакуировали ТЦ «Колизей Атриум»

В Перми повторно эвакуировали ТЦ «Колизей Атриум»

27 января 2025, 14:57
Фото: ЧП Пермь.

Вечером в Перми повторно эвакуировали ТЦ «Колизей Атриум»

На почту торгового центра пришло анонимное сообщение о минировании.

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает о том, что 27 января на электронный адрес ТЦ «Колизей Атриум» поступило повторное анонимное сообщение с угрозой о минировании здания.

Руководством объекта торговли предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Сегодня, 27 января, на адреса электронной почты объектов торговли и образовательных учреждений уже поступили анонимные сообщения о минировании. Руководители учреждений эвакуировали людей, выяснилось, что угроз для жизни и здоровья населения нет.

Утром стало известно, что в Перми эвакуировали людей из торгового центра «Колизей Атриум», школы №146 и торгового центра «Гудвин».

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#Происшествия#Пермь
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