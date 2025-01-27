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Posted 27 января, 09:14

Published 27 января, 09:14

Modified 27 января, 09:16

Updated 27 января, 09:16

В Перми произошло ДТП с редким самоходным артиллерийским орудием

В Перми произошло ДТП с редким самоходным артиллерийским орудием

27 января 2025, 09:14
Фото: 59.ru.
Сюжет
Дтп
Авария произошла еще в выходные.

В минувшую субботу, 25 января, в микрорайоне Гайва в Перми в ДТП попало редкое 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия». При перевозке гусеничная техника съехала с трейлера в забор частного жилого дома, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Такое САО представляет собой боевое отделение от «С31 „Вена“, установленное на шасси бронированного двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30ПМ „Витязь“. Оно разрабатывалось Центральным научно-исследовательским институтом „Буревестник“ для северных условий.

В августе 2022 года концерн «Уралвагонзавод» объявил о начале серийного производства САО «Магнолия», но с тех пор новой информации о поставках данных артиллерийских орудий в Вооруженные Силы РФ так и не появлялось.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Военная техника
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