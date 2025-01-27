В Перми произошло ДТП с редким самоходным артиллерийским орудием

Posted 27 января, 09:14
Published 27 января, 09:14
Modified 27 января, 09:16
Updated 27 января, 09:16
В минувшую субботу, 25 января, в микрорайоне Гайва в Перми в ДТП попало редкое 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия». При перевозке гусеничная техника съехала с трейлера в забор частного жилого дома, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
Такое САО представляет собой боевое отделение от «С31 „Вена“, установленное на шасси бронированного двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30ПМ „Витязь“. Оно разрабатывалось Центральным научно-исследовательским институтом „Буревестник“ для северных условий.
В августе 2022 года концерн «Уралвагонзавод» объявил о начале серийного производства САО «Магнолия», но с тех пор новой информации о поставках данных артиллерийских орудий в Вооруженные Силы РФ так и не появлялось.