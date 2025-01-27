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Posted 27 января, 12:58

Published 27 января, 12:58

Modified 27 января, 12:59

Updated 27 января, 12:59

В Соликамске мужчина украл 25 тонн чугунных труб на 500 тыс. рублей

В Соликамске бывший слесарь выкопал более 25 тонн чугунных труб

27 января 2025, 12:58
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Соликамске мужчина украл 25 тонн чугунных труб на 500 тыс. рублей

Мужчина нанес ущерб на сумму почти в полмиллиона рублей.

В Соликамске бывший слесарь обвиняется в хищении более 25 тонн чугунных труб почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермском краю.

Следователями завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 49-летнего местного жителя, ранее работавшего слесарем на одном из предприятий Соликамска. Он обвиняется в хищении более 25 тонн водопроводных труб.

В июле прошлого года мужчина начал подыскивать источники получения дохода. Он вспомнил про чугунный трубопровод, который был проложен недалеко от садового кооператива, и решил его выкопать. Подземные коммуникации длительное время не эксплуатировались за ненадобностью. Фигурант знал об этом, поскольку ранее работал в организации, в собственности которой находился трубопровод.

Вооружившись лопатой, ломом и кувалдой, обвиняемый направился на дело. Откапывая небольшие части трубы, он ломал их на куски и увозил на своём автомобиле в пункт приёма металлов. Трудился злоумышленник ежедневно по несколько часов.

О хищении металлических труб узнали сотрудники предприятия, когда проводили осмотр территории и увидели раскопанную траншею. Они и сообщили в полицию о краже. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка застали нарушителя в самый разгар работы. Мужчина находился в яме и орудовал кувалдой, разламывая чугунную трубу на небольшие части. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

С июля по октябрь 2024 года фигурант выкопал порядка 140 метров трубопровода, чем причинил предприятию ущерб в сумме около полумиллиона рублей.

Обвиняемый не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию. В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре в Березниках, Соликамске и Александровске из-за непогоды не было света и воды.

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