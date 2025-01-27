В Соликамске бывший слесарь выкопал более 25 тонн чугунных труб

В июле прошлого года мужчина начал подыскивать источники получения дохода. Он вспомнил про чугунный трубопровод, который был проложен недалеко от садового кооператива, и решил его выкопать. Подземные коммуникации длительное время не эксплуатировались за ненадобностью. Фигурант знал об этом, поскольку ранее работал в организации, в собственности которой находился трубопровод.