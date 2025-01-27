properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 08:30

Published 27 января, 08:30

Modified 27 января, 08:32

Updated 27 января, 08:32

В Минтербезе Прикамья прокомментировали сообщения о минировании ТЦ и школ

Власти рассказали, были ли на самом деле заминированы школа и два ТЦ в Перми

27 января 2025, 08:30
Фото: 1MI.

В Минтербезе Прикамья прокомментировали сообщения о минировании ТЦ и школ

Сюжет
Школа
Это вторая волна сообщений о минировании объектов с начала года.

Краевые власти прокомментировали эвакуации школы и торговых центров в Перми. Сегодня, 27 января, на адреса электронной почты объектов торговли и образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о минировании. Руководители учреждений эвакуировали людей, выяснилось, что угроз для жизни и здоровья населения нет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщили Properm.ru в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. Власти напомнили, что за распространение ложной информации о терактах предусмотрена уголовная ответственность.

Около часа назад стало известно, что в Перми эвакуировали людей из торгового центра «Колизей Атриум», школы №146 и торгового центра «Гудвин».

Читайте также:
На месте полиция и скорая: в Перми эвакуировали учеников школы №16Правоохранители проверяют сообщения о минировании школы и колледжей в Перми
#Происшествия#Пермь#Школа#Эвакуация#Торговый центр#Минтербез
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика