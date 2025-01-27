Власти рассказали, были ли на самом деле заминированы школа и два ТЦ в Перми

Posted 27 января, 08:30
Published 27 января, 08:30
Modified 27 января, 08:32
Updated 27 января, 08:32
Краевые власти прокомментировали эвакуации школы и торговых центров в Перми. Сегодня, 27 января, на адреса электронной почты объектов торговли и образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о минировании. Руководители учреждений эвакуировали людей, выяснилось, что угроз для жизни и здоровья населения нет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщили Properm.ru в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. Власти напомнили, что за распространение ложной информации о терактах предусмотрена уголовная ответственность.
Около часа назад стало известно, что в Перми эвакуировали людей из торгового центра «Колизей Атриум», школы №146 и торгового центра «Гудвин».