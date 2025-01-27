Власти рассказали, были ли на самом деле заминированы школа и два ТЦ в Перми

Краевые власти прокомментировали эвакуации школы и торговых центров в Перми. Сегодня, 27 января, на адреса электронной почты объектов торговли и образовательных учреждений поступили анонимные сообщения о минировании. Руководители учреждений эвакуировали людей, выяснилось, что угроз для жизни и здоровья населения нет.