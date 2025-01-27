Вторичное использование смартфонов: российские компании сообщили о совместном проекте

По данным аналитиков, у среднестатистической российской семьи дома хранится от двух до четырех неиспользуемых смартфонов, которые могли бы принести дополнительный доход. Кроме того, подобные проекты способствуют формированию культуры ответственного потребления и отражают общемировой тренд на развитие экономики совместного потребления и заботу об экологии. Организованный выкуп подержанных устройств помогает сократить объем электронных отходов и способствует более рациональному использованию ресурсов.