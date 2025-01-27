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Posted 27 января, 02:33

Published 27 января, 02:33

Modified 27 января, 02:35

Updated 27 января, 02:35

В Пермском крае на неделе с 27 января ожидаются оттепель, снегопады и дождь

Январь, похожий на март. Какой погоды ждать в Прикамье в конце месяца

27 января 2025, 02:33
Фото: properm.ru.

В Пермском крае на неделе с 27 января ожидаются оттепель, снегопады и дождь

Неделя окажется сильно теплее климатической нормы.

В Прикамье вернется оттепель с осадками. До конца января температура воздуха окажется намного выше климатической нормы. Предварительно, среднее ее отклонение прогнозируется на уровне +10°. Следовательно, средняя температура в Пермском крае будет около -4°, что соответствует климатической норме середины ноября или середины марта, отмечает научно-популярный проект «Метеоролог и я». По среднесрочным данным, сумма осадков на 20-60% превысит норму — ежедневно будет выпадать небольшой, местами умеренный снег, а 28 и 31 января — еще и дождь.

Сегодня, 27 января, в Пермском крае в отдельных территориях образуются гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха ночью -15…-10°, на западе до -5°, днем -4…+1°, ветер южных направлений 3-8 м/с. Во вторник в отдельных районах пройдет сильный снегопад, местами он налипнет на ветви деревьев и провода. Ночью потеплеет до -5…0°, на востоке до -8°, днем -3…+2°, на востоке и северо-востоке -10…-5°. Направление ветра сохранится, его скорость 4-9 м/с.

29 января в отдельных районах образуется гололедица. Ночью ожидается -5…-0°, днем -10…-5°, на юге до 0°, к вечеру температура воздуха понизится до -15…-10°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. В четверг, 30 января, ночью -16…-11°, при прояснениях до -26°, днем -11…-6°, ветер южной четверти 3-8 м/с. Рабочая неделя завершится налипанием мокрого снега и гололедицей. Ночью синоптики прогнозируют до -9…-4°, днем -4…+1°. Скорость южного, юго-западного ветра 4-9 м/с.

По предварительным данным, в выходные погода в Прикамье значительно не изменится. Ожидаются умеренный снег, в отдельных районах не исключен дождь или морось. Температура воздуха в регионе сохранится на уровне -5…0°.

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