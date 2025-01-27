Январь, похожий на март. Какой погоды ждать в Прикамье в конце месяца

В Прикамье вернется оттепель с осадками. До конца января температура воздуха окажется намного выше климатической нормы. Предварительно, среднее ее отклонение прогнозируется на уровне +10°. Следовательно, средняя температура в Пермском крае будет около -4°, что соответствует климатической норме середины ноября или середины марта, отмечает научно-популярный проект «Метеоролог и я». По среднесрочным данным, сумма осадков на 20-60% превысит норму — ежедневно будет выпадать небольшой, местами умеренный снег, а 28 и 31 января — еще и дождь.