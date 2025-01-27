Завтра в Очёрском округе простятся с мобилизованным 26-летним земляком

«С момента начала специальной военной операции готовился вступить в ряды военнослужащих и поступить на военную службу по контракту, но при объявлении частичной мобилизации, имеющий ценную для армии военную специальность, был призван по мобилизации и отправился в войска вместе с другими нашими земляками», — сообщают в администрации.