Завтра в Очёрском округе простятся с мобилизованным 26-летним земляком

Posted 27 января, 10:21
Published 27 января, 10:21
Modified 27 января, 10:22
Updated 27 января, 10:22
В Очёрском округе завтра, 28 января, простятся с погибшим в ходе СВО 26-летним мобилизованным Артёмом Жигалиным. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Артем родился 28 сентября 1998 года в Очере. Закончил Спешковскую школу, поступил учиться в Верещагинский многопрофильный техникум и закончил в 2018 году, получив специальность машиниста локомотива.
По окончании техникума поступил на военную службу по призыву, где за период службы овладел военными специальностями стрелка, разведчика, снайпера.
«С момента начала специальной военной операции готовился вступить в ряды военнослужащих и поступить на военную службу по контракту, но при объявлении частичной мобилизации, имеющий ценную для армии военную специальность, был призван по мобилизации и отправился в войска вместе с другими нашими земляками», — сообщают в администрации.
22 января 2025 года при выполнении очередного боевого задания Артем Жигалин погиб.
Прощание с погибшим состоится во вторник, 28 января, в 11:00 в клубе д. Спешково по адресу: ул. Центральная, 11, гражданская панихида начнётся в 12:00.
Сегодня, 27 января, в Верещагино простились с двумя погибшими на СВО.