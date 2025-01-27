Житель Горнозаводска отсудил у бывшего работодателя более 700 тыс. рублей

Чусовским городским судом установлен факт наличия задолженности по заработной плате перед работником за период с ноября 2023 года по апрель 2024 года, а также выплат, причитающихся при увольнении. Судом принято решение о взыскании с ООО «Щебень Урала» в пользу работника задолженности по заработной плате в размере 683 тыс. 699, 20 рублей, компенсации за неиспользованный отпуск в размере 109 тыс. 903 рубля.