Житель Горнозаводска отсудил у бывшего работодателя более 700 тыс. рублей

Posted 27 января, 15:09
Published 27 января, 15:09
Modified 27 января, 15:10
Updated 27 января, 15:10
Житель Горнозаводска, работавший в должности директора ООО «Щебень Урала», зарегистрированной на территории Екатеринбурга, обратился в суд в целях взыскания заработной платы за полгода и компенсации за неиспользованный отпуск. Подробности сообщают в Гострудинспекции по Пермскому краю.
Чусовским городским судом установлен факт наличия задолженности по заработной плате перед работником за период с ноября 2023 года по апрель 2024 года, а также выплат, причитающихся при увольнении. Судом принято решение о взыскании с ООО «Щебень Урала» в пользу работника задолженности по заработной плате в размере 683 тыс. 699, 20 рублей, компенсации за неиспользованный отпуск в размере 109 тыс. 903 рубля.
Помимо выплат, установленных судом, работнику, в данном случае, положена выплата компенсации за задержку заработной платы в порядке ст. 236 ТК РФ за каждый день задержки. В целях пресечения совершения нарушений обязательных требований трудового законодательства ООО «Щебень Урала» объявлено предостережение, отмечают в инспекции труда.
Прокуратура Чернушинского района утвердила обвинительное заключение в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Мужчина уличен в неуплате налогов, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, в период с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, не платил налогов и накопил более 3,5 млн рублей задолженности.