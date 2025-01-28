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Posted 28 января, 12:24

Published 28 января, 12:24

Modified 28 января, 12:26

Updated 28 января, 12:26

Блогер из Прикамья Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще почти на месяц

Блогер «из Куеды» Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще почти на месяц

28 января 2025, 12:24
Фото: Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.

Блогер из Прикамья Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще почти на месяц

Мужчина находится в СИЗО с начала ноября 2023 года.

Блогер «из Куеды», предприниматель Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще в течение 24 суток. Сегодня, 28 января, Московский городской суд удовлетворил соответствующее ходатайство органов предварительного расследования, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Блогер и предприниматель находится в СИЗО уже более года — такую меру пресечения 4 ноября 2023 года избрал ему Таганский районный суд. Мужчина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, организованном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мера пресечения в виде нахождения в СИЗО продлевалась Шабутдинову неоднократно. В августе прошлого года блогеру объявили обвинение в мошенничестве еще по пяти эпизодам — всего в его деле насчитывается 80 пострадавших.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Мошенничество#Аяз Шабутдинов#Мера пресечения
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