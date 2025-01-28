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Posted 28 января, 03:36

Published 28 января, 03:36

Modified 28 января, 03:38

Updated 28 января, 03:38

Двухлетний малыш в Перми съел полпачки парацетамола

Двухлетний малыш в Перми съел полпачки парацетамола

28 января 2025, 03:36
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Благодаря находчивости мамы ребенок не отравился.

В Перми двухлетний малыш вытащил из маминой сумки таблетки парацетамола и съел половину упаковки. Благодаря находчивости мамы ребенок не отравился, сообщает Пермская станция скорой помощи.

Пермячка отвлеклась на домашние дела и оставила сына буквально на пять минут. В это время мальчик залез к ней в сумку и достал лекарство. Подумав, что это вкусные витаминки, он начал есть таблетки. Когда женщина заметила, половина уже была съедена.

Мама малыша вызвала у него рвоту и тут же вызвала скорую. Медики приехали быстро и промыли ребенку желудок. Благодаря тому, что времени прошло мало и помощь была оказана своевременно, отравления не случилось.

Медики предупреждают: храните медикаменты в недоступном для малыша месте — где-нибудь высоко, например, на верхней полке в шкафу, который можно надежно запереть. Объясните ребенку, что брать лекарства в рот без разрешения взрослых опасно, но не запугивайте. А еще никогда не называйте таблетки «конфетками» или «витаминками», чтобы у малыша не возникло желания тайком попробовать их.

Если ребенок без спроса съел лекарства, то сразу вызывайте скорую помощь (103 с мобильного телефона, 03 со стационарного или 112 — единый номер вызова экстренных служб). Во время ожидания бригады попытайтесь вызвать рвоту. Наклоните ребенка вперед или положите животом к себе на колени, лицом вниз. Вставьте ему в рот чайную ложечку, осторожно надавливая на основание языка. Если с первого раза не удается вызвать рвоту, заставьте выпить стакан кипяченой воды и повторите действия.

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#Пермь#Детский мир#Дети#Лекарства
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