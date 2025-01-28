Двухлетний малыш в Перми съел полпачки парацетамола

Медики предупреждают: храните медикаменты в недоступном для малыша месте — где-нибудь высоко, например, на верхней полке в шкафу, который можно надежно запереть. Объясните ребенку, что брать лекарства в рот без разрешения взрослых опасно, но не запугивайте. А еще никогда не называйте таблетки «конфетками» или «витаминками», чтобы у малыша не возникло желания тайком попробовать их.