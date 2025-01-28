Экс-министр культуры Пермского края Александр Протасевич задолжал трем банкам

Согласно материалам дела, до 2024 года бывший министр надлежащим образом обслуживал все ранее принятые на себя обязательства, «но в связи со сложившейся тяжелой финансовой ситуацией не имеет возможности для погашения образовавшейся кредитной задолженности, которая в настоящее время является для него непосильной». В конце прошлого года Александр Протасевич подал иск о банкротстве себя как физического лица. Он добровольно указал за собой долг в 2,6 млн рублей.