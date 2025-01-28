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Posted 28 января, 03:58

Published 28 января, 03:58

Modified 28 января, 04:00

Updated 28 января, 04:00

Экс-министр культуры Пермского края Александр Протасевич задолжал трем банкам

Экс-министр культуры Пермского края Александр Протасевич задолжал трем банкам

28 января 2025, 03:58
Фото: properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Бывший чиновник должен Сбербанку, ВТБ и Т-Банку.

Бывший министр культуры Прикамья Александр Протасевич до 2024 года ежемесячно оплачивал кредиты, взятые в Сбербанке, ВТБ и Т-Банке. Однако сейчас он не может отдавать долги. Это следует из мотивировочного решения по делу о банкротстве экс-чиновника, которое опубликовал Арбитражный суд Пермского края. На документ обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Согласно материалам дела, до 2024 года бывший министр надлежащим образом обслуживал все ранее принятые на себя обязательства, «но в связи со сложившейся тяжелой финансовой ситуацией не имеет возможности для погашения образовавшейся кредитной задолженности, которая в настоящее время является для него непосильной». В конце прошлого года Александр Протасевич подал иск о банкротстве себя как физического лица. Он добровольно указал за собой долг в 2,6 млн рублей.

Александр Протасевич был идеологом проекта «Пермь — культурная столица» при губернаторе Олеге Чиркунове, возглавлял краевое министерство культуры в 2011–2012 годах, а в 2017–2019 годах был заместителем министра. В настоящее время Протасевич живет в Москве и является директором московского фонда «Культурная столица».

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