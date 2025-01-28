Экс-министр культуры Пермского края Александр Протасевич задолжал трем банкам

Posted 28 января, 03:58
Published 28 января, 03:58
Modified 28 января, 04:00
Updated 28 января, 04:00
Бывший министр культуры Прикамья Александр Протасевич до 2024 года ежемесячно оплачивал кредиты, взятые в Сбербанке, ВТБ и Т-Банке. Однако сейчас он не может отдавать долги. Это следует из мотивировочного решения по делу о банкротстве экс-чиновника, которое опубликовал Арбитражный суд Пермского края. На документ обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Согласно материалам дела, до 2024 года бывший министр надлежащим образом обслуживал все ранее принятые на себя обязательства, «но в связи со сложившейся тяжелой финансовой ситуацией не имеет возможности для погашения образовавшейся кредитной задолженности, которая в настоящее время является для него непосильной». В конце прошлого года Александр Протасевич подал иск о банкротстве себя как физического лица. Он добровольно указал за собой долг в 2,6 млн рублей.
Александр Протасевич был идеологом проекта «Пермь — культурная столица» при губернаторе Олеге Чиркунове, возглавлял краевое министерство культуры в 2011–2012 годах, а в 2017–2019 годах был заместителем министра. В настоящее время Протасевич живет в Москве и является директором московского фонда «Культурная столица».