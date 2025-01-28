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Posted 28 января, 02:12

Published 28 января, 02:12

Modified 28 января, 04:51

Updated 28 января, 04:51

Уходит в отставку глава департамента дорог и благоустройства Перми Мясоедов

Главный по уборке снега чиновник уходит из мэрии Перми

28 января 2025, 02:12
Фото: properm.ru.

Уходит в отставку глава департамента дорог и благоустройства Перми Мясоедов

Сюжет
Кадровые перестановки
Чиновник переходит работать в Пермский район.

Глава департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов покидает пост. Сегодня, 28 января, его последний рабочий день, пишет URA.RU со ссылкой на свои источники.

Чиновник переходит в администрацию Пермского района, который в скором времени должна возглавить бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. По данным «Коммерсант-Прикамье», Мясоедов будет ее замом. А и. о. начальника департамента дорог и благоустройства будет временно назначен замначальника Ринат Зинатов.

В мэрии Перми Properm.ru подтвердили уход Мясоедова с поста главы департамента дорог и благоустройства.

По данным одного из инсайдеров, причиной отставки Мясоедова могла стать не самая хорошая уборка снега этой зимой. Напомним, недавно в микрорайоне Новобродовский из-за снежных заносов к пациенту с инсультом не могла проехать скорая. Как поясняют местные жители, на протяжении всего сезона снег в микрорайонах Голый мыс, Южный и Новобродовский убирается нерегулярно и лишь на основных улицах.

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#Кадровые перестановки#Уборка снега
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