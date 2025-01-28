Главный по уборке снега чиновник уходит из мэрии Перми

По данным одного из инсайдеров, причиной отставки Мясоедова могла стать не самая хорошая уборка снега этой зимой. Напомним, недавно в микрорайоне Новобродовский из-за снежных заносов к пациенту с инсультом не могла проехать скорая. Как поясняют местные жители, на протяжении всего сезона снег в микрорайонах Голый мыс, Южный и Новобродовский убирается нерегулярно и лишь на основных улицах.