Главный по уборке снега чиновник уходит из мэрии Перми

Posted 28 января, 02:12
Published 28 января, 02:12
Modified 28 января, 04:51
Updated 28 января, 04:51
Глава департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов покидает пост. Сегодня, 28 января, его последний рабочий день, пишет URA.RU со ссылкой на свои источники.
Чиновник переходит в администрацию Пермского района, который в скором времени должна возглавить бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. По данным «Коммерсант-Прикамье», Мясоедов будет ее замом. А и. о. начальника департамента дорог и благоустройства будет временно назначен замначальника Ринат Зинатов.
В мэрии Перми Properm.ru подтвердили уход Мясоедова с поста главы департамента дорог и благоустройства.
По данным одного из инсайдеров, причиной отставки Мясоедова могла стать не самая хорошая уборка снега этой зимой. Напомним, недавно в микрорайоне Новобродовский из-за снежных заносов к пациенту с инсультом не могла проехать скорая. Как поясняют местные жители, на протяжении всего сезона снег в микрорайонах Голый мыс, Южный и Новобродовский убирается нерегулярно и лишь на основных улицах.