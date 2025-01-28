Как взыскать недополученную пенсию в 2025 году в Перми

Кто имеет законное право на недополученную часть пенсии гражданина, который ушел из жизни? Только его близкие родственники, в их числе — дети, сестры, братья, внуки в возрасте до 18 лет или в возрасте 23 года при условии очного обучения в вузе, либо в любом возрасте, но со статусом инвалидности, который был получен до совершеннолетия. Важное условие — отсутствие у получателей родителей в трудоспособном состоянии. То есть, если внук усопшего пенсионера, к примеру, сирота, то он сможет получить его пенсию. Если же у внука родители есть, и они трудоспособны, такого права он не имеет.