Как взыскать недополученную пенсию в 2025 году в Перми

Posted 28 января, 01:48
Published 28 января, 01:48
Modified 28 января, 01:50
Updated 28 января, 01:50
Право пенсионера на оформление недополученных ранее выплат регулируется на законодательном уровне, а именно — статьей 123 соответствующего закона.
При этом в тексте акта уточняется, что срок взыскания фиксированный — максимум три года непосредственно перед датой обращения. С чем связано такое ограничение? Со сроком исковой давности, который всегда одинаковый — это следует из ГК РФ.
Иначе все происходит, если жителю Перми не платили пенсию в результате ошибки, допущенной сотрудниками Пенсионного фонда (Социального фонда). В числе таких ошибок:
В этом случае ограничений нет, и выплаты в любом размере пенсионеру обязаны выплатить за весь срок.
Ирина Фаст, адвокат, в комментарии к материалу на сайте Ассоциации юристов России, подчеркивает: ошибки на этапе выплаты или начисления страховых пенсий действительно допускаются, и происходит это часто.
«Специалисты компетентных органов в сегменте пенсионного страхования такие ошибки на самом деле допускают. В рамках действующего закона предусмотрены конкретные механизмы, направленные на устранение таких ошибок. Так, может быть зафиксирован регламент определения суммы, выплаченных сверх положенного размера», — отмечает эксперт.
Итак, если пенсионер не получил пенсию в полном размере по вине Социального фонда или Пенсионного фонда, срок исковой давности работать перестает.
Однако! Важно отметить, что любые ошибки в расчете сумм выплат исправить можно только пока пенсионер еще жив, и сделать это может только он сам. Если же он уходит из жизни, взыскать недополученную из-за ошибки пенсию за него его родственники уже не смогут.
Для того, чтобы взыскать недополученную пенсию в Перми в 2025 году, необходимо будет доказать, что в ситуации виноват Социальный фонд либо Пенсионный фонд. В частности, нужно будет доказать следующие моменты:
Подобные споры регулярно рассматриваются судами в Пермском крае и в других регионах России, так что практика уже сложилась.
Пример: супруга военнослужащего, погибшего в результате последствий облучения, которые он получил при ликвидации аварии в Чернобыле, подала в суд на Пенсионный фонд. Выяснилось, что она в течение нескольких десятилетий не получала пенсионные выплаты в положенном объеме. В ходе судебных заседаний было установлено, что сотрудники Пенсионного фонда на этапе расчета суммы выплат не приняли во внимание гибель супруга женщины в результате военной травмы. Именно это обстоятельство позволяло ей получать повышенную пенсию. Таким образом, в Пенсионном фонде женщине не объяснили, что нужно сделать для получения такой пенсии. В результате она не могла воспользоваться своим законным правом. Суд встал на сторону вдовы и заставил ПФР выплатить ей недополученные деньги.
Что касается пенсии тех, кто уже ушел из жизни, то получить ее могут родственники усопшего. Они могут сделать это и после вступления в наследство, и в том случае, если от принятия наследства они отказались.
Если пенсионер из Перми умер, однако пенсию за месяц получить не успел, эти деньги могут получить его близкие родственники. Для этого важно соблюсти ряд условий:
Что касается срока, то обратиться за недополученной пенсией родственники умершего могут в течение шести месяцев с момента ухода гражданина из жизни. По истечении этого срока получить пенсию смогут только наследники по закону, вместе с другим имуществом, если оно осталось.
Если у пенсионера при жизни было более одного иждивенца, то на его недополученную пенсию могут претендовать все. В таком случае общую недополученную сумму выплат между иждивенцами распределяют строго поровну.
Сергей Варфоломеев, инвестиционный советник, в беседе с изданием «Аргументы и факты» объяснил: родственники умершего пенсионера имеют право не на все выплаты, которые были ему положены.
«Пенсия, которую получают россияне, включает две части — накопительную и страховую. Последняя выплачивается государством и формируется на основании отчислений граждан РФ. Накопительная же часть представляет собой надбавку, и ее пенсионер обеспечивает себе самостоятельно, делая отчисления в НПФ. После смерти пенсионера родственники могут получить только накопительную часть, а не страховую», — отмечает эксперт.
Кто имеет законное право на недополученную часть пенсии гражданина, который ушел из жизни? Только его близкие родственники, в их числе — дети, сестры, братья, внуки в возрасте до 18 лет или в возрасте 23 года при условии очного обучения в вузе, либо в любом возрасте, но со статусом инвалидности, который был получен до совершеннолетия. Важное условие — отсутствие у получателей родителей в трудоспособном состоянии. То есть, если внук усопшего пенсионера, к примеру, сирота, то он сможет получить его пенсию. Если же у внука родители есть, и они трудоспособны, такого права он не имеет.
Кроме того, право на получение недоначисленной части пенсии умершего в Перми в 2025 году имеют его супруги, но только в том случае, если им исполнилось 60 лет (женщины) или 65 лет (мужчины), а также родители, если они живы.
Пример: житель Перми, пенсионер, умер летом 2024 года. Его 65-летняя супруга обратилась в Социальный фонд России и запросила справку о размере недополученной части пенсии мужа. Затем она подготовила заявление, в котором попросила выплатить ей неполученную супругом сумму, и подала его в Соцфонд вместе со свидетельством о смерти мужа, своим паспортом, свидетельством о браке. Заявление приняли, рассмотрели и выплатили женщине недополученную пенсию ее мужа.
Ранее мы указывали, что в течение шести месяцев можно забрать пенсию усопшего, даже если не вступать в наследство. Однако, если полгода с даты смерти пенсионера уже прошло и за его недополученной частью выплат все еще никто не обратился, деньги замораживаются и переходят в наследственную массу., дальше ищут наследников и начинают наследственное дело.
Для оформления недополученных пенсионных выплат умершего наследникам нужно будет подготовить соответствующее заявление, приложить к нему копию паспорта, а также свидетельство, подтверждающее право фактического вступления в наследство. Заявление вместе с документами подается в Социальный фонд, в его ближайшее территориальное отделение.
Когда пенсию перестают начислять после смерти гражданина? Это происходит в месяце, который следует за месяцем смерти пенсионера. Иными словами, если житель Перми умер в мае, то пенсию перестанут начислять в июне. Так что наследники и другие претенденты могут получить средства только в определенном размере — в месячном.
Пенсию рассчитывают в Социальном фонде. Для того, чтобы узнать точную сумму, лучше всего обращаться именно туда. Для этого нужно подать соответствующий запрос и предоставить документы, подтверждающие право на получение суммы. Справку, которую выдадут в Социальном фонде, можно будет подавать вместе с заявлением.
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент, в беседе с «Комсомольской правдой» отметила, что пенсию в начале месяца умершего пенсионеру начислят в любом случае.
«Пенсионные выплаты рассчитываются и перечисляются за последний месяц жизни гражданина, и дата его смерти здесь значения не имеет. Таким образом, если пенсионер ушел из жизни в начале марта, то его родственники смогут получить его пенсию за март. Вдова умершего пенсионера может рассчитывать на полагающиеся ему выплаты только в том случае, если сам он имел инвалидность и был пенсионером. Стоит отметить, что речь идет о страховой пенсии по потере кормильца, а она примерно вполовину меньше по сравнению с пенсией, которая платится по старости. Одновременно получать и пенсию по потере кормильца, и собственную пенсию нельзя, так что придется выбирать что-то одно. К примеру, если пенсия ушедшего из жизни мужа была значительной, стоит сохранить ее», — советует эксперт.
Согласно закону, недополученную сумму в виде пенсионных выплат Соцфонд обязан перечислить в определенный срок — пять дней (рабочих) с даты регистрации обращения.
Чтобы средства были перечислены, нужно будет получить документальное подтверждение того, что эта часть пенсии не доставлялось — его предоставляет соответствующая организация. Стоит учесть, что получение подтверждения может потребовать определенного времени, и это повлияет на фактические сроки перечисления недополученной пенсии.