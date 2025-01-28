Кредитор пермского депутата оспаривает требование Генпрокуратуры РФ на 2,7 миллиарда

Posted 28 января, 08:34
Published 28 января, 08:34
Modified 28 января, 08:36
Updated 28 января, 08:36
Юрист осужденного за хищения в «Экопромбанке» московского бизнесмена Игоря Куйды Сергей Обидин пытается обжаловать решение суда о взыскании у бывших совладельцев и топ-менеджеров «Мотовилихинских заводов» 2,7 млрд рублей. 14 января он подал в Свердловский районный суд ходатайство о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы — как заинтересованное лицо. Судья Елена Гурьева его рассмотрит 12 февраля, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Ранее ответчики по делу — депутат Заксобрания Прикамья Вагаршак Сарксян и члены его семьи, а также бывшие депутаты Госдумы РФ Рафаэль Гималов и Марат Загидуллов, бизнесмены Юрий Медведюк и Руслан Валитов пытались доказать, что не должны отвечать за банкротство «Мотовилихинских заводов». 18 декабря прошлого года Пермский краевой суд отказал им, на данный момент ни один из них не направил кассационные жалобы на данное решение.
Год назад юрист Обидин стал кредитором Вагаршака Сарксяна, 9 января 2024 года он подал заявление о включении требования в сумме 1,022 млн рублей, в том числе это миллион основного долга, 17,4 тыс. рублей процентов, 4,75 тыс. рублей неустойки, в третью очередь реестра требований кредиторов должника. В обоснование требований он ссылался на наличие у Сарксяна задолженности перед ним по кредитному договору, уступленной ему АКБ «Трансстройбанк» по договору цессии в 2023 году.
В 2024 году он активно обжаловал решение арбитражного суда от 2022 года о привлечении Сарксяна к ответственности за банкротство завода «Камасталь» на 73,4 млн рублей.
Именно «Камасталь» на фоне предъявления требований Генпрокуратуры РФ к восьми экс-бенефициарам «Мотовилихи» вышла с иском о банкротстве депутата Сарксяна. Генпрокуратура пыталась взыскать с группы управленцев Мотовилихи не только размер нанесенного ущерба, но и мораторных процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации. Согласно расчету истца, они составляют 1,2 млрд рублей, но в этом суд отказал Генпрокуратуре, удовлетворив иск лишь частично. Изначально общий размер иска составлял 3,8 млрд рублей.
Сергей Обидин вместе с Игорем Куйдой были объявлены в розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела о хищениях денег «Экопромбанка», они считались подельниками топ-менеджера банка Владимира Нелюбина. Следствие назвало их причастными к открытию в 2021 году в «Экопромбанке» кредитной линии на 215 млн рублей. Этот кредит предъявлялся топ-менеджерами банка как алиби в непричастности к хищению. Впоследствии Куйда сам явился к следователям и в 2022 году был осужден.
В 2007 году принадлежащее Владимиру Нелюбину ООО «Манеж „Спартак“ купило биатлонную базу „Молот“ у ОАО „Мотовилихинские заводы“. Тогда было объявлено, что на ее базе будет построен универсальный спортивный комплекс „Пермские медведи“. В результате уже после банкротства „Экопромбанка“ и завершения расследования дела о хищении средств, „Спартак“ стал собственностью администрации Перми, а биатлонный комплекс „Пермские медведи“ — минспорта Пермского края. Объекты были выкуплены на торгах в рамках процедуры банкротства. Вчера стало известно, что комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4 на участке лыжной базы „Пермские медведи“.
Пермский металлургический завод «Камасталь» в 2023 году обратился в арбитражный суд с иском о признании Вагаршака Сарксяна банкротом. На дату подачи заявления общая сумма задолженности составляла более 84,5 млн рублей. В 2011–2016 годах Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». 4 декабря 2011 года он был впервые избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва по партийным спискам от регионального отделения политической партии «Единая Россия». Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода.