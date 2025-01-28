Кредитор пермского депутата оспаривает требование Генпрокуратуры РФ на 2,7 миллиарда

Сергей Обидин вместе с Игорем Куйдой были объявлены в розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела о хищениях денег «Экопромбанка», они считались подельниками топ-менеджера банка Владимира Нелюбина. Следствие назвало их причастными к открытию в 2021 году в «Экопромбанке» кредитной линии на 215 млн рублей. Этот кредит предъявлялся топ-менеджерами банка как алиби в непричастности к хищению. Впоследствии Куйда сам явился к следователям и в 2022 году был осужден.