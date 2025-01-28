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Posted 28 января, 09:43

Published 28 января, 09:43

Modified 28 января, 09:44

Updated 28 января, 09:44

В пермской мэрии меняется куратор блока ЖКХ

Куратор ЖКХ в мэрии Перми сообщил, что покидает пост

28 января 2025, 09:43
Фото: properm.ru.

В пермской мэрии меняется куратор блока ЖКХ

Сюжет
Администрация Перми
Игоря Субботина в администрации заменит Артём Балахнин

Заместитель главы Перми Игорь Субботин, курирующий в мэрии блок ЖКХ, сегодня на пленарном заседании гордумы сообщил думцам, что покидает должность.

Субботин подчеркнул, что в статусе замглавы представляет мэрию Перми в последний раз. Чиновник поблагодарил депутатов за совместную работу. Он сообщил, что «продолжает отрабатывать вопросы в другом статусе».

Как сообщалось ранее, Субботин перейдет на должность советника мэра Перми. Контракт с ним будет заключен на полгода, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В мэрию Перми переходит на работу министр ЖКХ края Артём Балахнин. В администрации города Балахнин будет курировать коммунальный блок. По информации источника «Коммерсант-Прикамье», он уволится с должности министра 3 февраля.

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