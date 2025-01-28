Куратор ЖКХ в мэрии Перми сообщил, что покидает пост

Posted 28 января, 09:43
Published 28 января, 09:43
Modified 28 января, 09:44
Updated 28 января, 09:44
Заместитель главы Перми Игорь Субботин, курирующий в мэрии блок ЖКХ, сегодня на пленарном заседании гордумы сообщил думцам, что покидает должность.
Субботин подчеркнул, что в статусе замглавы представляет мэрию Перми в последний раз. Чиновник поблагодарил депутатов за совместную работу. Он сообщил, что «продолжает отрабатывать вопросы в другом статусе».
Как сообщалось ранее, Субботин перейдет на должность советника мэра Перми. Контракт с ним будет заключен на полгода, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В мэрию Перми переходит на работу министр ЖКХ края Артём Балахнин. В администрации города Балахнин будет курировать коммунальный блок. По информации источника «Коммерсант-Прикамье», он уволится с должности министра 3 февраля.