Нынешний январь в Перми вошёл в ТОП-3 по снежности с начала наблюдений

Posted 28 января, 15:48
Published 28 января, 15:48
Modified 28 января, 15:49
Updated 28 января, 15:49
По итогам сегодняшнего снегопада январь в Перми выйдет на третье место по общему количеству осадков, уступая только январю 2001 г. (81 мм) и 2020 г. (80 мм). Сейчас количество осадков с начала месяца составляет 68 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
В Губахе, Чердыни и Бисере уже выпало с начала января 103-104 мм осадков. Для Чердыни это абсолютный исторический максимум, для Бисера — второе место в ряду наблюдений за январь.
За ночь на вторник в Перми выпало 3 мм осадков, по югу края 6-7 мм (в Ножовке, Чайковском, Осе и Чернушке), на севере снегопады пока были слабыми (1-2 мм). Суточная сумма осадков сегодня в центральных районах края может достигать 12 мм.
По данным Пермского ЦГМС 29 января в отдельных районах Пермского края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.