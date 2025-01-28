Нынешний январь в Перми вошёл в ТОП-3 по снежности с начала наблюдений

За ночь на вторник в Перми выпало 3 мм осадков, по югу края 6-7 мм (в Ножовке, Чайковском, Осе и Чернушке), на севере снегопады пока были слабыми (1-2 мм). Суточная сумма осадков сегодня в центральных районах края может достигать 12 мм.