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Posted 28 января, 15:48

Published 28 января, 15:48

Modified 28 января, 15:49

Updated 28 января, 15:49

В Перми за январь выпало более 68 мм осадков

Нынешний январь в Перми вошёл в ТОП-3 по снежности с начала наблюдений

28 января 2025, 15:48
Фото: 1MI.

В Перми за январь выпало более 68 мм осадков

В городе на утро выпало более 68 мм осадков

По итогам сегодняшнего снегопада январь в Перми выйдет на третье место по общему количеству осадков, уступая только январю 2001 г. (81 мм) и 2020 г. (80 мм). Сейчас количество осадков с начала месяца составляет 68 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

В Губахе, Чердыни и Бисере уже выпало с начала января 103-104 мм осадков. Для Чердыни это абсолютный исторический максимум, для Бисера — второе место в ряду наблюдений за январь.

За ночь на вторник в Перми выпало 3 мм осадков, по югу края 6-7 мм (в Ножовке, Чайковском, Осе и Чернушке), на севере снегопады пока были слабыми (1-2 мм). Суточная сумма осадков сегодня в центральных районах края может достигать 12 мм.

По данным Пермского ЦГМС 29 января в отдельных районах Пермского края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

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