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Posted 28 января, 10:59

Published 28 января, 10:59

Modified 28 января, 11:01

Updated 28 января, 11:01

Пермь хочет стать культурной столицей в 2027 году

Пермь снова решила стать культурной столицей. Но уже не Европы

28 января 2025, 10:59
Фото: properm.ru.

Пермь хочет стать культурной столицей в 2027 году

Городу могут помочь два бывших министра культуры Прикамья.

Пермь хочет принять участие в конкурсе «Культурная столица». Во главе проекта стоят люди, которые в свое время были связаны с Пермской культурной революцией, пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в регинальном Минкульте.

Власти Прикамья намерены получить статус культурной столицы в 2027 году. Конкурс пройдет уже в этом году, но сроки подачи документов еще не определили.

Председатель оргкомитета конкурса — бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральный директор — другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич.

Конкурс «Культурная столица года» был объявлен в России в 2023 году. Первым этот статус получил Нижний Новгород в 2024 году. В 2025 году культурной столицей стал Грозный. В следующем году звание перейдет Омску.

Власти Прикамья уже добивались для регионального центра статуса культурной столицы — об этих намерениях было заявлено в 2011 году, правда, тогда речь шла о Европе. Было даже создано пермское представительство в Евросоюзе. Проект Пермская культурная революция реализовывался в период губернаторства Олега Чиркунова в 2008–2012 годах. С января по декабрь 2011 года пост министра культуры края занимал Николай Новичков, затем министром стал Александр Протасевич.

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#Пермь#Культурная революция#Культурная столица#Протасевич#Николай новичков#Пермь-культурная столица
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