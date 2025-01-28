Пермь снова решила стать культурной столицей. Но уже не Европы

Posted 28 января, 10:59
Published 28 января, 10:59
Modified 28 января, 11:01
Updated 28 января, 11:01
Пермь хочет принять участие в конкурсе «Культурная столица». Во главе проекта стоят люди, которые в свое время были связаны с Пермской культурной революцией, пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в регинальном Минкульте.
Власти Прикамья намерены получить статус культурной столицы в 2027 году. Конкурс пройдет уже в этом году, но сроки подачи документов еще не определили.
Председатель оргкомитета конкурса — бывший министр культуры Пермского края Николай Новичков, а генеральный директор — другой пермский экс-министр культуры Александр Протасевич.
Конкурс «Культурная столица года» был объявлен в России в 2023 году. Первым этот статус получил Нижний Новгород в 2024 году. В 2025 году культурной столицей стал Грозный. В следующем году звание перейдет Омску.
Власти Прикамья уже добивались для регионального центра статуса культурной столицы — об этих намерениях было заявлено в 2011 году, правда, тогда речь шла о Европе. Было даже создано пермское представительство в Евросоюзе. Проект Пермская культурная революция реализовывался в период губернаторства Олега Чиркунова в 2008–2012 годах. С января по декабрь 2011 года пост министра культуры края занимал Николай Новичков, затем министром стал Александр Протасевич.