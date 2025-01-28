Пермь снова решила стать культурной столицей. Но уже не Европы

Власти Прикамья уже добивались для регионального центра статуса культурной столицы — об этих намерениях было заявлено в 2011 году, правда, тогда речь шла о Европе. Было даже создано пермское представительство в Евросоюзе. Проект Пермская культурная революция реализовывался в период губернаторства Олега Чиркунова в 2008–2012 годах. С января по декабрь 2011 года пост министра культуры края занимал Николай Новичков, затем министром стал Александр Протасевич.