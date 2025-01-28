Пермские депутаты предлагают ввести в городе «особый режим» из-за снегопада

Вполне может быть, что ответ отложен намеренно, что бы не озвучивать его в ходе трансляции. Впрочем, о том, что экологичнее и экономичнее топить снег, а не свозить его через весь город на свалки, учёные-экологи писали и говорили неоднократно. Но, в бюджетные схемы они не вписываются.