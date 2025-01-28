Пермские депутаты предлагают ввести в городе «особый режим» из-за снегопада

Posted 28 января, 09:03
Published 28 января, 09:03
Modified 28 января, 10:39
Updated 28 января, 10:39
Тема снега и его уборки вновь вернулась в публичное пространство Перми. Обильный снегопад 28 января совпал с пленарным заседанием гордумы. У народных избранников появился реальный шанс проявить свою вовлеченность в по-настоящему волнующие пермяков городские проблемы.
«Особый режим» по итогам ревизии
С докладом по вопросу на пленарке выступил руководитель рабочей группы депутат Владимир Плотников, который рассказал о мониторинге содержания улично-дорожной сети, которая проводилась в январе .
По словам Плотникова, главные проблемы в этом сезоне наблюдались в Индустриальном и Ленинском районах Перми, а также в новом микрорайоне в Красных Казармах. Много жалоб от пермяков поступают на заваленные снегом тротуары и места для платной парковки.
Чтобы решить проблему, депутат предложил вводить «особый режим» для подрядчиков и новый график их работы, качественно содержать дворы и оперативно сообщать о заваленных снегом местах.
Рабочая группа пермской гордумы по содержанию дорог на минувшей неделе доложила о результатах «ревизии» улиц краевого центра с 15 по 22 января. По словам Владимира Плотникова, депутаты обнаружили «недостатки, связанные с содержанием крыш домов, переходных переходов, тротуаров, вывозом мусора».
«Больше всего замечаний — к содержанию Индустриального района, — сообщил Плотников. — Хотелось бы обратить особое внимание на положение инвалидов, которым зачастую трудно переходить улицы, в частности, из-за гололеда; администрации города следует обратить на это внимание».
Думцы, проводившие участие в проверке, также обратили внимание на некачественную уборку центральных улиц Перми: «В Ленинском районе никогда не было такого, чтобы невозможно было не пройти, ни проехать». Депутаты считают, что «деньги на уборку улиц есть», но чиновникам и коммунальщикам следует работать расторопнее.
«Начало 2025 года, первые серьезные снегопады показали, что проблемы с уборкой улиц и дворов есть. Прежде всего, это нехватка техники и дворников, отсутствие должного взаимодействия с управляющими организациями, несвоевременный вывоз снега и мусора. Нужно усилить контроль за выполнением муниципальных контрактов, жестко спрашивать с подрядчиков», — цитирует председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина пресс-служба ПГД.
«Судим по реакции жителей, поступило много обращений по качеству уборки дорог, тротуаров и дворов, парковочных карманов. Решили лично отследить ситуацию на местах, депутаты объехали все районы и провели фотофиксацию проблемных мест. Все данные мониторинга направлены администрации для реагирования. Предложили коллегам усилить системную работу и контроль за содержанием города, ввести спецрежимы и графики для подрядчиков для периодов сложных погодных условий. И конечно, нужно более плотно работать с управляющими организациями, которые отвечают за придомовые территории», — подчеркнул Владимир Плотников.
Депутатская группа предложила мэрии «при особо сложных погодных условиях вводить особый режим и графики работы подрядчиков».
Видимо, в обычном режиме городские власти не в состоянии справится с обильными снегопадами, посетившими Пермь в январе. Впрочем, что такое «особый режим» — не вполне ясно. В городских контрактах по содержанию дорожно-уличной сети такого понятия нет.
Свалки на Бригадирской
Также на сегодняшней пленарке думы депутаты выразили обеспокоенность «снежными свалками», которые образуются на улицах после уборки автодорог и тротуаров.
Притом, по информации депутата Николая Гилева, снег с городских улиц уже второй год вывозится на свалку по ул. Бригадирская (микрорайон Владимирский), — это вызывает возмущение жителей Свердловского района. Природоохранная прокуратура города в январе 2024 года установила, что место полигона не оборудовано водопроницаемым покрытием.
Думец поинтересовался — собирается ли городская администрация отменить свое разрешение свозить снег на площадку в микрорайоне Владимирский? И, если да, «то куда денется тот снег, который там уже свалили»? Представители мэрии не дали ответа «в прямом эфире», и пообещали Гилеву проинформировать его «в официальном порядке».
Вполне может быть, что ответ отложен намеренно, что бы не озвучивать его в ходе трансляции. Впрочем, о том, что экологичнее и экономичнее топить снег, а не свозить его через весь город на свалки, учёные-экологи писали и говорили неоднократно. Но, в бюджетные схемы они не вписываются.