Пермячка отсудила 20 тысяч рублей за незаконное использование своего фото в рекламе

Posted 28 января, 07:03
Published 28 января, 07:03
Modified 28 января, 07:05
Updated 28 января, 07:05
Пермячка отсудила компенсацию морального вреда у юридической фирмы. Она заметила свое фото в рекламе этой компании в одной из социальных сетей и на популярном сайте объявлений. Помимо этого, реклама с изображением пермячки в случайном порядке появлялась и на других сайтах. Разрешения на использование своего фото девушка не давала.
Пермячка обратилась с досудебной претензией к руководству ООО и потребовала убрать из интернета все фото и видео со своим присутствием. Однако руководитель юридического отдела отказался подписать документ и проигнорировал просьбы о снятии незаконных объявлений с публикации. Тогда девушка обратилась в суд.
Суд установил, что компания нарушила действующее законодательство в сфере защиты персональных и биометрических данных граждан. Также он учел, что девушка испытывала нравственные страдания из-за нарушения ее личных прав. Суд постановил не только удалить всю рекламу с изображением пермячки, но и обязал компанию выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и около 30 тыс. рублей судебных издержек.
Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, юридическая контора немедленно удалила незаконную рекламу из интернета, однако возмещать расходы и выплачивать компенсацию не стала. Тогда девушка обратилась за помощью к приставам. Соответствующий документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Представителей компании уведомили, что исполнительное производство возбуждено, и ознакомили с негативными последствиями невыплаты компенсации пермячке. Приставы арестовали активы компании на банковских счетах ООО. Уже тогда руководство организации полностью погасило задолженность. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.