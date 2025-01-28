properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:03

Published 28 января, 07:03

Modified 28 января, 07:05

Updated 28 января, 07:05

Пермячка отсудила 20 тысяч рублей за незаконное использование своего фото в рекламе

Пермячка отсудила 20 тысяч рублей за незаконное использование своего фото в рекламе

28 января 2025, 07:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Приставы
Компанию также обязали возместить судебные издержки.

Пермячка отсудила компенсацию морального вреда у юридической фирмы. Она заметила свое фото в рекламе этой компании в одной из социальных сетей и на популярном сайте объявлений. Помимо этого, реклама с изображением пермячки в случайном порядке появлялась и на других сайтах. Разрешения на использование своего фото девушка не давала.

Пермячка обратилась с досудебной претензией к руководству ООО и потребовала убрать из интернета все фото и видео со своим присутствием. Однако руководитель юридического отдела отказался подписать документ и проигнорировал просьбы о снятии незаконных объявлений с публикации. Тогда девушка обратилась в суд.

Суд установил, что компания нарушила действующее законодательство в сфере защиты персональных и биометрических данных граждан. Также он учел, что девушка испытывала нравственные страдания из-за нарушения ее личных прав. Суд постановил не только удалить всю рекламу с изображением пермячки, но и обязал компанию выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и около 30 тыс. рублей судебных издержек.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, юридическая контора немедленно удалила незаконную рекламу из интернета, однако возмещать расходы и выплачивать компенсацию не стала. Тогда девушка обратилась за помощью к приставам. Соответствующий документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Представителей компании уведомили, что исполнительное производство возбуждено, и ознакомили с негативными последствиями невыплаты компенсации пермячке. Приставы арестовали активы компании на банковских счетах ООО. Уже тогда руководство организации полностью погасило задолженность. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.

Читайте также:
Экскаватор-погрузчик и комбайн. Что арестовывали приставы в 2024 году в ПрикамьеПриставы арестовывают автомобили пермяков за долги прямо на парковкахС алиментщиков приставы за минувший год взыскали около 1 млрд 700 млн рублей
#Общество#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Свердловский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика