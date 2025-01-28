Пермячка отсудила 20 тысяч рублей за незаконное использование своего фото в рекламе

Пермячка отсудила компенсацию морального вреда у юридической фирмы. Она заметила свое фото в рекламе этой компании в одной из социальных сетей и на популярном сайте объявлений. Помимо этого, реклама с изображением пермячки в случайном порядке появлялась и на других сайтах. Разрешения на использование своего фото девушка не давала.