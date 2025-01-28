Пермякам обещают продолжение снегопадов

Posted 28 января, 10:44
Published 28 января, 10:44
Modified 28 января, 10:45
Updated 28 января, 10:45
По данным Пермского ЦГМС 29 января в отдельных районах Пермского края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.
В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
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