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Posted 28 января, 10:44

Published 28 января, 10:44

Modified 28 января, 10:45

Updated 28 января, 10:45

В Пермском крае 29 января прогнозируются обильные снегопады и гололедица

Пермякам обещают продолжение снегопадов

28 января 2025, 10:44
Фото: properm.ru.

В Пермском крае 29 января прогнозируются обильные снегопады и гололедица

Сюжет
Коммунальный рай
Также жителей края ждут гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

По данным Пермского ЦГМС 29 января в отдельных районах Пермского края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
  • Будьте внимательными и осторожными.

Обильный снегопад 28 января совпал с пленарным заседанием Пермской гордумы. У народных избранников появился реальный шанс проявить свою вовлеченность в по-настоящему волнующие пермяков городские проблемы.

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#Коммунальный рай#Пермь#Погода
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