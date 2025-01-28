Пессимистическая комедия. Что пермякам осталось от культурной революции

Posted 28 января, 05:56
Published 28 января, 05:56
Modified 28 января, 05:59
Updated 28 января, 05:59
Помните гениальную для своего времени экранизацию «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, звездный актерский состав и накал страстей времен Октябрьского переворота? Интеллигентный красавец Вячеслав Тихонов против любимца советских женщин Бориса Андреева, метания между любовью и политикой: «Родина революции в опасности — тратить время на половые проблемы преступно». Не смотрели или не помните? Пересмотрите, многое станет понятнее в культурной среде Перми.
Но о чем это мы. Конечно, о ней, о культурной революции. Давеча взялись подсчитать, что же нам осталось от «белых ночей» и прочих новых веяний современного искусства, а что кануло в лету. Буквы П — нет, красные человечки сгнили на складе, про Айронмэна мало кто помнит, даже «длинные истории Перми» закрашены или снесены, не говоря о портрете автора «Осени» от Александра Жунёва и железных уродцев у «Кристалла».
Да и «Кристалла» больше нет! — кинотеатра «Кристалл». Одно сплошное телевидение, простите за цитату из другого фильма.
Так что же стало с культурой и ее революцией за 15 лет? Ее больше нет. А как всё начиналось!.. Есть что вспомнить! Добрым словом, безусловно, Горана Бреговича на эспланаде. Побольше бы таких воспоминаний!
Если заглянуть еще раньше, то, как и любая революция, пермская культурная началась с митинга — артисты, художники, журналисты, творческая интеллигенция, коммунисты, сталинисты и беспартийные в 2011 году вышли на площадь. Вышли против официальной культурной политики региона и ее идеолога (теперь иноагента, внесенного в реестр террористов и экстремистов) Марата Гельмана. Хотя злые языки и поговаривают, что, как и всегда, причиной контрреволюции стали не культурные споры, а финансовые: одного писателя в какой-то момент оставили без бюджета, и он уехал из Перми. К слову, впоследствии ряд участников и зачинщиков митинга примкнули к культурной революции, и защищают ее завоевания по сей день.
Потом движение против революции подавили, и до 2016 года Пермь старалась стать культурной столицей Европы. В аккурат до начала культа массовых метаний коровяка. А пока Пермь наводнили красные человечки, строения из бревен, надкушенные яблоки и прочие «айронмэны». Счастье оказалось не за горами. Тогда же в Перми начали бесконечно строить новые здания оперного театра, галереи, переносить зоопарк — и далее по списку.
Если же говорить серьезно, то в самом начале культурной революции были два знаковых события — основание музея PERMM и превращение оперного театра из репертуарного в антрепризный под руководством Теодора Ивановича Курентзиса.
В 2016 году со сменой министра культуры в Перми как будто бы поменялись и культурные приоритеты. Сельские праздники, крепкий репертуар, закрытие фестивалей «Белые ночи», «Текстура», «СловоНова» и других.
Тогда же и появилась прогремевшая на весь мир история с «Веселым коровяком». Фестиваль этот, к слову, до сих пор живет и здравствует. Прикипели к нему толерантно-культурные пермяки.
За этим новая смена министра культуры, и уже культурная контрреволюция как будто бы подняла голову. Снова в Перми с новым рвением взялись строить новые здания оперного театра, галереи, переносить зоопарк — и далее по списку. К слову, Теодор Иванович к тому времени настолько обрусел в Прикамье, что даже обзавелся домиком в деревне. И, в отличие от будущего иноагента, уезжать никуда не планировал.
В противовес тому лидер пермского культурного переворота уехал из Перми в Европу, забрав с собой пермскую супругу и фестиваль «СловоНова», который проводится в Черногории по сию пору. А вот Музей современного искусства оставил.
Строительство же нового здания галереи началось к 2021 году реально и привело к новой смене министра культуры (как здесь не привести цитату из «Оптимистической трагедии»: «эта женщина для нас ценная, в ней анархистская жилка есть»).
Шли годы. Реально полюбился пермякам только один символ культурной революции — «Счастье не за горами». То он становился «смертью» (что символично), то предметом судебных и экономических споров, да таких, что скоро дойдут до Верховного суда. Рядом же, что не менее знаково, заканчивали строительство нового здания галереи.
Залпы культурной революции после того, как громко хлопнул дверью Теодор Иванович, уже почти забылись пермяками. Хотя он почти сразу вернулся — но уже без особых на то условий. Сохранив, к слову, Дягилевский фестиваль для Перми, пусть уже не такой популярный — на бизнес-джетах к нам перестали летать.
«Условия ставим, потому что их принимают. Потому что за нами идут. Потому что мы знаем, куда надо идти. А работать надо с теми людьми, которые есть», — вернемся к гению Всеволода Вишневского. Потому что вроде бы Пермь и пермяки стали забывать о культурной революции совсем.
Но не тут-то было. Через двенадцать лет после начала культурной революции в Перми снесли букву П (она же «Ворота» Полисского, она же «бобровый домик»). В музее PERMM шли проверки — одни силовики сменяли других. Это неминуемо привело к суду, внезапно — к двум коррупционным искам прокуратуры, имеющим под собой вполне серьезные основания, а именно: недооформленный по букве закона госконтракт с супругом директора музея. Знающие люди, правда, говорили кулуарно: «Где искусство и искусствоведы, а где навыки грамотного документооборота?».
И, как бы ни было грустно, коррупция — она не всегда намеренное действие. Иногда она получается от незнания закона, которое, как мы понимаем, никого не освободит от ответственности. Как говорили в «Оптимистической трагедии»: «Последнее слово — это предрассудок буржуазного суда».
И параллельно этому скандалу разразился новый околокультурный скандал, уже с дракой в кабинете министра культуры. На фоне которой только ленивый не вспомнил старый пошлый театральный анекдот про прачечную. После чего грех не закончить эту колонку самой известной фразой из пьесы Вишневского: «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?».
В тексте использованы цитаты из произведений Александра Блока, Всеволода Вишневского и Валентина Черных.