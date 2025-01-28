Пессимистическая комедия. Что пермякам осталось от культурной революции

Если заглянуть еще раньше, то, как и любая революция, пермская культурная началась с митинга — артисты, художники, журналисты, творческая интеллигенция, коммунисты, сталинисты и беспартийные в 2011 году вышли на площадь. Вышли против официальной культурной политики региона и ее идеолога (теперь иноагента, внесенного в реестр террористов и экстремистов) Марата Гельмана. Хотя злые языки и поговаривают, что, как и всегда, причиной контрреволюции стали не культурные споры, а финансовые: одного писателя в какой-то момент оставили без бюджета, и он уехал из Перми. К слову, впоследствии ряд участников и зачинщиков митинга примкнули к культурной революции, и защищают ее завоевания по сей день.