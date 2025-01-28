ПМД построит новый жилой комплекс на Нагорном

Общая площадь жилья в новом ЖК составит 26,5 тыс. кв. м (без учета балконов и лоджий). Кроме квартир, здесь запроектировано почти 600 кв. м нежилых помещений под супермаркет и другие коммерческие объекты. ЖК будут строить в две очереди. Предварительно, девелопер планирует завершить первую очередь строительства в первой половине 2028 года. Старт продаж квартир запланирован на грядущую весну.