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Posted 28 января, 10:15

Published 28 января, 10:15

Modified 28 января, 14:24

Updated 28 января, 14:24

В Индустриальном районе Перми построят еще один ЖК

ПМД построит новый жилой комплекс на Нагорном

28 января 2025, 10:15
Фото: 1MI.

В Индустриальном районе Перми построят еще один ЖК

Первую очередь строительства планируется завершить в первой половине 2028 года.

Группа компаний «ПМД» получила разрешение на строительство жилого комплекса в Индустриальном районе Перми. Четыре секции переменной высотности от 14 до 16 этажей планируют возвести на ул. Космонавта Беляева, 155. Разрешительные документы были выданы в минувший четверг, 23 января, обращает внимание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Общая площадь жилья в новом ЖК составит 26,5 тыс. кв. м (без учета балконов и лоджий). Кроме квартир, здесь запроектировано почти 600 кв. м нежилых помещений под супермаркет и другие коммерческие объекты. ЖК будут строить в две очереди. Предварительно, девелопер планирует завершить первую очередь строительства в первой половине 2028 года. Старт продаж квартир запланирован на грядущую весну.

Земельный участок на Космонавта Беляева, 155 (ранее в документах он был указан как ул. Оверятская, 55) достался ПМД во время обмена землями с краевыми властями. Девелопер передал в региональную собственность бывшее поле возле УДС «Молот». Участок площадью 1,32 га на Беляева, 155 находится в микрорайоне Нагорный и окружен частным сектором. ПМД планирует застроить эту землю по соглашению о финансировании социальной инфраструктуры с администрацией города.

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#Недвижимость#Пермь#Строительство#Пмд#Индустриальный район#Жилой комплекс
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