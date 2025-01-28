Прокуратура Березников проводит проверку после падения ограждения на женщину

Posted 28 января, 07:22
Published 28 января, 07:22
Modified 28 января, 07:24
Updated 28 января, 07:24
Прокуратура Березников проводит проверку по факту падения ограждения на женщину. По предварительной информации, в жилом доме на проспекте Ленина, 45 ведется ремонт кровли. Рабочие установили ограждение тротуара и навесы. Вчера, 27 января, снег и лед с крыши упали на ограждение, которое, в свою очередь, обрушилось на мимо проходившую женщину. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Во время проверки прокуратура оценит, соблюдались ли ответственными лицами требования законодательства к надлежащему выполнению работ. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований ведомство примет меры реагирования.
О падении ограждения на женщину рассказал пресс-центр Краевой больницы имени Вагнера. По информации учреждения, пострадавшей дали необходимые рекомендации и направления для лечения в медико-санитарной части одного из промышленных предприятий, на котором женщина работает.