properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:22

Published 28 января, 07:22

Modified 28 января, 07:24

Updated 28 января, 07:24

Прокуратура Березников проводит проверку после падения ограждения на женщину

Прокуратура Березников проводит проверку после падения ограждения на женщину

28 января 2025, 07:22
Фото: сообщество «ЧЕРНЫЙ СПИСОК | БЕРЕЗНИКИ»; краевая больница им. Вагнера Е. А.
Снег сошел на конструкцию, а она рухнула на пешехода.

Прокуратура Березников проводит проверку по факту падения ограждения на женщину. По предварительной информации, в жилом доме на проспекте Ленина, 45 ведется ремонт кровли. Рабочие установили ограждение тротуара и навесы. Вчера, 27 января, снег и лед с крыши упали на ограждение, которое, в свою очередь, обрушилось на мимо проходившую женщину. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Во время проверки прокуратура оценит, соблюдались ли ответственными лицами требования законодательства к надлежащему выполнению работ. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

О падении ограждения на женщину рассказал пресс-центр Краевой больницы имени Вагнера. По информации учреждения, пострадавшей дали необходимые рекомендации и направления для лечения в медико-санитарной части одного из промышленных предприятий, на котором женщина работает.

Читайте также:
Прокуратура контролирует проверку инцидента с отрезанной головой рабочего в ПермиВ Березниках порыв водопровода произошёл между станциями подъема
#Происшествия#Пермь#Березники#Прокуратура#Проверка#Сход снега
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика