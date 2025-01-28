Рядом с историческим зданием в центре Перми откроют апарт-комплекс

В сервисе 2ГИС указано, что на Советской, 30а находится комплекс Apart Perm City. Борис Кардашов подтвердил «Ъ-Прикамье», что намерен открыть здесь апартаменты. По его словам, здание готово и ожидает процедуры ввода в эксплуатацию, но необходимо повысить предельную высотность строительства под объектом. Запуск апарт-комплекса планируется во втором квартале текущего года. Интересно, что на сайте Perm Apart City срок окончания строительства — третий квартал 2023 года. К слову, объект ранее был продан на торгах как залоговое имущество группы компаний «Камская долина».