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Posted 28 января, 05:16

Published 28 января, 05:16

Modified 28 января, 05:18

Updated 28 января, 05:18

Рядом с «Домом Третьяковой» в Перми откроют апарт-комплекс

Рядом с историческим зданием в центре Перми откроют апарт-комплекс

28 января 2025, 05:16
Фото: vk.com/sovetskaya_30a.

Рядом с «Домом Третьяковой» в Перми откроют апарт-комплекс

На сайте проекта до сих пор указано, что он будет запущен в 2023 году.

В центре Перми появится апарт-комплекс Apart Perm City. Проект запустят на месте недостроенного здания гостиницы по ул. Советская, 30а. Идею воплощает в жизнь пермский предприниматель Борис Кардашов — для этого он купил недостроенный объект вместе с соседним историческим зданием на Советской, 32.

По информации «Ъ-Прикамье», для сдачи апартаментов в эксплуатацию Кардашов рассчитывает повысить предельную высотность строительства на участке под ними с шести до девяти этажей, так как комплекс уже имеет высоту девять этажей. Эксперт издания считает, что объект могут обустроить для проживания по типу жилого комплекса.

В сервисе 2ГИС указано, что на Советской, 30а находится комплекс Apart Perm City. Борис Кардашов подтвердил «Ъ-Прикамье», что намерен открыть здесь апартаменты. По его словам, здание готово и ожидает процедуры ввода в эксплуатацию, но необходимо повысить предельную высотность строительства под объектом. Запуск апарт-комплекса планируется во втором квартале текущего года. Интересно, что на сайте Perm Apart City срок окончания строительства — третий квартал 2023 года. К слову, объект ранее был продан на торгах как залоговое имущество группы компаний «Камская долина».

На прошлой неделе городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высотности строительства до девяти этажей на участке под недостроем на Советской, 30а, а также на участке под историческим зданием «Дом Третьяковой» (Советская, 32). Сейчас здесь можно размещать здания не выше шести этажей. Проект прошел общественные обсуждения.

Ранее Properm.ru писали, что в центре города начала работу вторая очередь четырехзвездочного отеля AurA City Hotel.

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