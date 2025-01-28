Рядом с историческим зданием в центре Перми откроют апарт-комплекс

Posted 28 января, 05:16
Published 28 января, 05:16
Modified 28 января, 05:18
Updated 28 января, 05:18
В центре Перми появится апарт-комплекс Apart Perm City. Проект запустят на месте недостроенного здания гостиницы по ул. Советская, 30а. Идею воплощает в жизнь пермский предприниматель Борис Кардашов — для этого он купил недостроенный объект вместе с соседним историческим зданием на Советской, 32.
По информации «Ъ-Прикамье», для сдачи апартаментов в эксплуатацию Кардашов рассчитывает повысить предельную высотность строительства на участке под ними с шести до девяти этажей, так как комплекс уже имеет высоту девять этажей. Эксперт издания считает, что объект могут обустроить для проживания по типу жилого комплекса.
В сервисе 2ГИС указано, что на Советской, 30а находится комплекс Apart Perm City. Борис Кардашов подтвердил «Ъ-Прикамье», что намерен открыть здесь апартаменты. По его словам, здание готово и ожидает процедуры ввода в эксплуатацию, но необходимо повысить предельную высотность строительства под объектом. Запуск апарт-комплекса планируется во втором квартале текущего года. Интересно, что на сайте Perm Apart City срок окончания строительства — третий квартал 2023 года. К слову, объект ранее был продан на торгах как залоговое имущество группы компаний «Камская долина».
На прошлой неделе городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высотности строительства до девяти этажей на участке под недостроем на Советской, 30а, а также на участке под историческим зданием «Дом Третьяковой» (Советская, 32). Сейчас здесь можно размещать здания не выше шести этажей. Проект прошел общественные обсуждения.
Ранее Properm.ru писали, что в центре города начала работу вторая очередь четырехзвездочного отеля AurA City Hotel.