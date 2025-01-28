Суд прекратил спор по авторским правам на пермское «Счастье не за горами»

Posted 28 января, 04:32
Published 28 января, 04:32
Modified 28 января, 04:34
Updated 28 января, 04:34
Палата по патентным спорам прекратила производство по делу об аннулировании товарного знака «Счастье не за горами». Ранее Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил заявление художника, создателя одноименного арт-объекта Бориса Матросова без удовлетворения. Решение суда нижестоящей инстанции отменено, а Роспатент прекратил производство по делу на основании решения Президиума. Об этом адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов рассказал изданию «Новый компаньон».
Суд мог либо подождать решения Верховного суда РФ и отложить рассмотрение, либо прекратить дело. Если Верховный суд оставит в силе решение суда первой инстанции, то Роспатент снова должен будет рассмотреть возражения истца. Адвокаты подали жалобу в высший судебный орган в прошлый четверг, 23 января. По словам Романа Ахметова, Верховный суд рассматривает поступившие жалобы в течение двух или трех месяцев, если истребует материалы дела.
Арт-объект «Счастье не за горами», созданный из красных букв, был установлен на набережной Камы в Перми в 2009 году. До 2017 года авторские права на арт-объект не были закреплены за кем-то определенным, а после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность властей Перми, чтобы можно было регулярно ремонтировать конструкцию. В 2023 году предприниматель Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на изготовление продукции с одноименным знаком. Борис Матросов не согласился с этим и начал оспаривать ситуацию в судах.