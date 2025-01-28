Суд прекратил спор по авторским правам на пермское «Счастье не за горами»

Арт-объект «Счастье не за горами», созданный из красных букв, был установлен на набережной Камы в Перми в 2009 году. До 2017 года авторские права на арт-объект не были закреплены за кем-то определенным, а после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность властей Перми, чтобы можно было регулярно ремонтировать конструкцию. В 2023 году предприниматель Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на изготовление продукции с одноименным знаком. Борис Матросов не согласился с этим и начал оспаривать ситуацию в судах.