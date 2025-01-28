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Posted 28 января, 04:32

Published 28 января, 04:32

Modified 28 января, 04:34

Updated 28 января, 04:34

Судебное производство по авторским правам на «Счастье не за горами» прекращено

Суд прекратил спор по авторским правам на пермское «Счастье не за горами»

28 января 2025, 04:32
Фото: properm.ru.

Судебное производство по авторским правам на «Счастье не за горами» прекращено

Сюжет
Счастье не за горами
Жалоба в Верховный суд РФ уже направлена.

Палата по патентным спорам прекратила производство по делу об аннулировании товарного знака «Счастье не за горами». Ранее Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил заявление художника, создателя одноименного арт-объекта Бориса Матросова без удовлетворения. Решение суда нижестоящей инстанции отменено, а Роспатент прекратил производство по делу на основании решения Президиума. Об этом адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов рассказал изданию «Новый компаньон».

Суд мог либо подождать решения Верховного суда РФ и отложить рассмотрение, либо прекратить дело. Если Верховный суд оставит в силе решение суда первой инстанции, то Роспатент снова должен будет рассмотреть возражения истца. Адвокаты подали жалобу в высший судебный орган в прошлый четверг, 23 января. По словам Романа Ахметова, Верховный суд рассматривает поступившие жалобы в течение двух или трех месяцев, если истребует материалы дела.

Арт-объект «Счастье не за горами», созданный из красных букв, был установлен на набережной Камы в Перми в 2009 году. До 2017 года авторские права на арт-объект не были закреплены за кем-то определенным, а после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность властей Перми, чтобы можно было регулярно ремонтировать конструкцию. В 2023 году предприниматель Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на изготовление продукции с одноименным знаком. Борис Матросов не согласился с этим и начал оспаривать ситуацию в судах.

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#Общество#Суд#Пермь#Арт-объект#Счастье не за горами#Авторские права#Борис матросов#Верховный суд РФ
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