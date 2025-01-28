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Posted 28 января, 11:14

Published 28 января, 11:14

Modified 28 января, 11:16

Updated 28 января, 11:16

Суд в Кузбассе рассмотрит дело девушки с ВИЧ-инфекцией, заразившей своего партнера

Суд в Кузбассе рассмотрит дело девушки с ВИЧ-инфекцией, заразившей своего партнера

28 января 2025, 11:14
Фото: Изображение Midjourney.
Обвиняемой грозит реальный срок.

Суд в Кемерове рассмотрит дело о заражении ВИЧ-инфекцией. Обвиняется в этом 27-летняя жительница Промышленновского округа, сообщает издание VSE42.Ru.

По версии следствия, девушка знала о болезни и находилась на учете в медицинском учреждении. Врачи предупредили ее об ответственности за распространение ВИЧ. Но в апреле прошлого года кемеровчанка вступила в близкие отношения с 38-летним мужчиной, при этом подвергнув его риску заражения. Обвиняемая не предупредила потерпевшего о заболевании, и о рисках он узнал только от полицейских.

В пресс-службе полиции Кузбасса сообщили, что теперь девушке грозит до одного года лишения свободы.

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#Происшествия#Суд#Вич
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