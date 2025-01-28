Суд в Кузбассе рассмотрит дело девушки с ВИЧ-инфекцией, заразившей своего партнера

По версии следствия, девушка знала о болезни и находилась на учете в медицинском учреждении. Врачи предупредили ее об ответственности за распространение ВИЧ. Но в апреле прошлого года кемеровчанка вступила в близкие отношения с 38-летним мужчиной, при этом подвергнув его риску заражения. Обвиняемая не предупредила потерпевшего о заболевании, и о рисках он узнал только от полицейских.