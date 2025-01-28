Трамвай встал у Театра-Театра. В Перми 9-балльные пробки

Posted 28 января, 12:59
Published 28 января, 12:59
Modified 28 января, 13:10
Updated 28 января, 13:10
Сегодня вечером, 28 января, произошли неполадки в движении трамвая №5 у перекрестка ул. Ленина и Борчанинова в Перми. В итоге на пересечении улиц копится пробка из трамвайных вагонов, обращает внимание сообщество «Мой город — Пермь!».
В пресс-службе городского департамента транспорта сообщают, что наблюдается задержка движения трамваев №5 и №11 на Борчанинова в направлении Перми-II из-за неполадок на линии. Вагоны едут в объезд по улице Ленина, на участке затруднено движение.
Пробки в городе 9 баллов, маршруты могут отставать на 15-20 минут. Особенно сильные заторы образовались на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Борчанинова, Попова, Пушкина, Сибирской. Ранее трамвай сходил с рельсов неделю назад, 21 января — это произошло рядом с торговым центром «Разгуляй».
UPD. 18:05. В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили корреспонденту Properm.ru, что в 16:43 на ул. Борчанинова у трамвая маршрута №5 возникла техническая неисправность при работе на линии.
Водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место оперативно прибыла аварийная служба предприятия. Ведутся работы по восстановлению движения.