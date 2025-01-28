Трамвай встал у Театра-Театра. В Перми 9-балльные пробки

Пробки в городе 9 баллов, маршруты могут отставать на 15-20 минут. Особенно сильные заторы образовались на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Борчанинова, Попова, Пушкина, Сибирской. Ранее трамвай сходил с рельсов неделю назад, 21 января — это произошло рядом с торговым центром «Разгуляй».