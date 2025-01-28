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Posted 28 января, 12:59

Published 28 января, 12:59

Modified 28 января, 13:10

Updated 28 января, 13:10

В Перми вечером 28 января из-за трамвая в центре города образовалась пробка

Трамвай встал у Театра-Театра. В Перми 9-балльные пробки

28 января 2025, 12:59
Фото: «Мой город — Пермь!».

В Перми вечером 28 января из-за трамвая в центре города образовалась пробка

Сюжет
Пермская езда
В результате традиционные пробки стали еще масштабнее.

Сегодня вечером, 28 января, произошли неполадки в движении трамвая №5 у перекрестка ул. Ленина и Борчанинова в Перми. В итоге на пересечении улиц копится пробка из трамвайных вагонов, обращает внимание сообщество «Мой город — Пермь!».

В пресс-службе городского департамента транспорта сообщают, что наблюдается задержка движения трамваев №5 и №11 на Борчанинова в направлении Перми-II из-за неполадок на линии. Вагоны едут в объезд по улице Ленина, на участке затруднено движение.

Фото: gortransperm.ru

Пробки в городе 9 баллов, маршруты могут отставать на 15-20 минут. Особенно сильные заторы образовались на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Борчанинова, Попова, Пушкина, Сибирской. Ранее трамвай сходил с рельсов неделю назад, 21 января — это произошло рядом с торговым центром «Разгуляй».

UPD. 18:05. В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили корреспонденту Properm.ru, что в 16:43 на ул. Борчанинова у трамвая маршрута №5 возникла техническая неисправность при работе на линии.

Водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место оперативно прибыла аварийная служба предприятия. Ведутся работы по восстановлению движения.

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#Видео#Общество#Пермская езда#Пермь#Трамвай#Общественный транспорт#Пробки
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